Jedan od najpoznatijih parova, trenutno, na planeti su nedvojbeno Rihanna i A$AP Rocky. Mega poznati dvojac zajedno je na naslovnicama zbog svega, od nagovještaja o braku u novoj glazbi do uhićenja, pa čak i nekih neutemeljenih optužbi za prevaru, a sada je ipak najnovija, sretna vijest ta da je pjevačica rodila sina.

Koje će ime Rihanna dati bebi?

Rihanna i A$AP Rocky su poznati po tajnovitosti kada je riječ o njihovim privatnim životima, ali u posljednje vrijeme svi su pratili njihov svaki korak, osobito obožavatelji koji uvijek imaju nešto novo za iskomentirati kada je riječ o ovom neobičnom paru.

Sada kada je Rihanna rodila, mnogi nagađaju kako bi se dječak mogao zvati. TMZ je izvijestio da je Rihanna rodila dječaka 13. svibnja 2022., ali nisu poznati nikakvi detalji o njegovom imenu. Međutim, uvid u njezin misaoni proces imamo zahvaljujući jednom izvoru koji je u veljači 2022. za Us Weekly progovorio o tome što se pjevačici motalo po glavi kada je riječ o imenu prvog djeteta.

"Rihanna želi da se tradicionalno, kako je to na Barbadosu, oda počast kada ona odabere ime za svoje dijete, a i ASAP-ovi korijeni su također s Barbadosa", objasnio je izvor. Povrh toga, "žele da obje njihove kulture budu uključene. Vrlo im je važno zadržati ono odakle jesu prenijeti na svoje dijete."

Pošto, Rihanna i A$AP Rocky oboje potiču s Barbadosa, to još uvijek postavlja pitanje kakav bi zapravo mogao biti izbor imena. Pa, prema izvoru, Rihanna možda traži inspiraciju u ostatku obitelji Fenty. Izvor je kazao da se pjevačica "divi jakim ženama i muškarcima u svojoj obitelji" i da ima "mnoga imena koja bi mogla dati prvorođencu".

Rihanna bi svom djetetu mogla dati ime po nekome iz obitelji, to bi imalo smisla ako uzmemo u obzir i njezine prošle postupke. Njezina linija ljepote, Fenty Beauty, kao i njezina ugašena linija odjeće Fenty s LVMH kacigom, obje su nazvane po njenom prezimenu.

Čak i prije toga, Rihannina zaklada Clara Lionel dobila je ime po njezinoj baki i djedu Clari i Lionelu Braithwaiteu, a osnovala ju je 2012.

Koji je astrološki znak Rihannine bebe?

Iako možda još ne znamo ime bebe, imamo ideju o tome kako izgleda njegova astrološka karta, zahvaljujući astrologu Lisi Stardust koja je otkrila nekoliko zanimljivih činjenica o astrološkom znaku Rihannine bebe za Distractify.

"Beba je rođena sa Suncem u znaku Bika i mjeseca u Vagi", kaže ona. "Sunce je na sjevernom čvoru, tako da će i on vjerojatno biti poznat. Mislim da će biti kreativan i umjetnički nastrojen. Ne dobivam baš glazbene vibracije samo zato što je mjesec u Vagi, mislim da bi mogao biti modni dizajner", rekla je Stardust.

S obzirom na to da njegovim položajima u Biku i Vagi upravlja Venera, on će biti zahtjevan karakter. "Merkur je retrogradan u Blizancima na karti, tako da će on biti netko tko radi stvari malo unatrag i treba mu neko vrijeme da pronađe svoju nišu", kaže Lisa. "Bit će stvarno uspješan, ali jedino upozorenje je da bi mogao biti malo nesiguran... Samo će tražiti više pažnje od svog oca", istaknula je Lisa.

Što na sve kažu fanovi?

Mnogi su obožavatelji na društvenim mrežama nagađali kako bi se beba mogla zvati, a mnogi imaju i neka jedinstvena predviđanja za Rihanninu bebu. Čak i Lisa ima svoje mišljenje: "Mislim da će izabrati neklasično ime. Mislim da će odabrati jedinstveno ime", kaže ona.

Od Asinne do Red Ivy, jedno je sigurno — obožavatelji ne misle da će Rihannina i Rockyjeva beba imati dosadno ime.