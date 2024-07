Mlada slovenska dizajnerica Kaja Vidmar, inače partnerica Šime Vrsaljka, rijetko na društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života, ali ovog puta podijelila je fotografiju i video bivšeg reprezentativca kako šeće s njihovom kćeri Viktorijom i sinom čije ime još nisu podijelili s javnosti.

Ne zna se točno kada je njihova priča počela s obzirom na to da je prije veze s Kajom poznati nogometaš bio u braku sa srednjoškolskom ljubavi Mateom s kojom je dobio sina Brunu. Nagađanja o razvodu počela su 2021. godine kada je par maknuo sve zajedničke slike s Instagrama, a Vrsaljko je više puta bio viđen bez vjenčanog prstena na ruci.

Nije poznato što njegova bivša žena radi danas, a na Instagramu joj ne piše ni prezime Vrsaljko, ni njezino djevojačko - Kedžo. Uz svoje ime dodala je slovo B i broj 2018 - što vjerojatno simbolizira prvo slovo imena njihovog sina, kao i njegovu godinu rođenja.

Ono što je poznato je da je s Kajom dobio kći Viktoriju 2022. godine, a u lipnju te godine prvi put je osvanula njihova zajednička fotografija na društvenim mrežama. Mnogi su tada smatrali kako je prelijepa Slovenka uzrokovala njegov razvod.

"Nisam vjerovala da postoji ljubav na prvi pogled dok nisam upoznala Šimu. Ja kažem da je to bila sudbina. Iste smo energije, sličnih karaktera, sve nas to jako veže. Šime je otac za kojeg su njegova djeca jako vezana. Daje im ljubav, sreću i veselje, među njima se vidi posebna veza. Svaki put kada Bruno dođe u našu kuću, igramo se 24 sata dnevno. Ponosna sam na Šimu, stvarno me iznenadio kako dobro zna postupati i s tek rođenom bebom", rekla je svojedobno Kaja.

