Članovi britanske kraljevske obitelji moraju se pridržavati mnogih pravila, uključujući odjeću koju smiju nositi na određenim događajima.

Smatra se da novi članovi koji su prihvaćeni u britanski dvor ne samo da prolaze kroz obuku s dvorskim službenicima, već i primaju savjete od postojećih članova obitelji o poželjnom ponašanju.

Prema povjesničaru kraljevske obitelji i piscu Robertu Laceyju, čini se da je kraljica Elizabeta II. pružala privatne lekcije i smjernice princezi Kate Middleton (42).

Tijekom početnih dana njezine romanse s princem Williamom (41), dok su oboje bili na fakultetu, čak joj je i Camilla Parker Bowles (76) ponudila nekoliko savjeta.

Jedan od tih savjeta bio je vrlo jasan, iako izazovan za slijediti: "Moraš uskladiti svaki aspekt svog života s Williamovim", tvrdi pisac.

U svojoj biografiji kraljevske obitelji pod nazivom "Battle of Brothers", Robert Lacey napisao je: "Camilla je povjerila Kate tajnu kako zadržati princa okupiranog prinčevim obavezama".

Međutim, za Kate je to bilo teško ostvarivo, budući da su se ubrzo nakon diplome počele nagomilavati kraljevske dužnosti.

Prema riječima Laceyja, Kate je imala malo opcija osim sjediti kod kuće i gledati kako se situacija razvija.

No, imala je "rezervni plan" u slučaju da William odustane od vjenčanja, piše Kurir.

'Dok je njezin srednjoročni do dugoročni cilj bio prilično jednostavan, odvesti Williama do oltara, u tom je trenutku morala osmisliti nezavisnu karijeru. To je bila stvar i privatne i javne taktike gospođe Middleton jer je naravno postojala i ta mogućnost da bude ostavljena, piše Robert.

Nakon diplome, Kate je radila u tvrtki svojih roditelja, koja se bavila opremom i rekvizitima za zabave.

Kasnije je radila kao kupac za britanski modni lanac Jigsaw.

Važno je napomenuti da ova teorija nije široko prihvaćena u javnosti, posebno tvrdnja da je Kate svoju karijeru gradila isključivo kako bi osigurala supruga.

Ipak, mnogi primjećuju kako Kate podržava Williama u svim njegovim aktivnostima i obvezama.

Camilla je danas kraljica s punim pravima, što sugerira da dobro razumije izazove "lova" na princa, kako su ga neki mediji nazivali.