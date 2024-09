Justin Bieber potresen optužbama protiv repera: Žali zbog suradnje i povlači se iz javnosti

Popularni pjevač Justin Bieber (30) povukao se iz javnosti zbog uhićenja repera Seana "Diddyja" Combsa (54) s kojim je surađivao prošle godine na albumu, prenosi izvor blizak Bieberu. Combs je uhićen u ponedjeljak u New Yorku te mu je podignuta optužnica za godine prisile i zlostavljanja, a navodno ga se tereti za reketarenje i trgovinu ljudima u svojstvu seksualne eksploatacije.

Izvor je za Daily Mail rekao da je Bieber "potresen" optužbama, s obzirom na to da je surađivao s reperom prije manje od godinu dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bieber je toliko uznemiren vijestima o Diddyju i ne želi ih obraditi niti raspravljati o njima pa se isključio", rekao je izvor. Pjevač duboko žali što je surađivao s "Diddyjem" te nikad ne bi sudjelovao u radu na njegovom albumu da je bio upoznat s optužbama.

Foto: Profimedia

"Bio je predstavljen na najnovijem Diddyjevom albumu, a da je znao išta od ovoga, nema šanse da bi to učinio", otkrio je izvor. Bieber je bio tek dijete kad se sprijateljio s reperom, a zajedno su snimili pjesmu "Moments" na albumu "The Love Album: Off the Grid" iz 2023. godine. Kanadska zvijezda već je s 14 godina napisala singl za "Diddyja", čime se pohvalio na Instagramu prije izlaska njihovog dueta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Podsjetimo, uhićenje repera uslijedilo je nakon racija na dva njegova imanja u Los Angelesu i Miamiju u ožujku u sklopu istrage o trgovini ljudima. Također je optužen za navođenje žena i muških seksualnih radnika na višednevne seksualne nastupe koji se nazivaju "Freak Offs". Sean je sve otužbe negirao.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmiru iznenadio Trumpov potez: 'Napravio je nešto nevjerojatno'

Tekst se nastavlja ispod oglasa