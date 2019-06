JULIA ROBERTS OTKRILA KAKO JE TREBALA ZAVRŠITI ‘ZGODNA ŽENA’: Svijet je u nevjerici, pa to bi bio sasvim drugačiji film!

Jedan od omiljenih romantičnih filmova trebao je imati puno mračniji završetak

Romantična komedija “Zgodna žena” za mnoge je jedna od najljepših ljubavnih priča, no malo ljudi zna da je ovaj film trebao imati sasvim drugačiji završetak. Naime, scenarij se zvao “3000” i skrivao je ružan kraj. “Bio je to jako mračan film i kraj je bio jako težak”, rekla je glumica Patricia Arquette koja je isto bila na audiciji za glavnu ulogu. S njom se složila i Julia Roberts koju je uloga prostitutke Vivian proslavila. “Ako se dobro sjećam, posljednja scena je trebala biti takva da on Vivian izbaci iz auta, baci novac na nju i samo je ostavi u nekoj prljavoj uličici”, ispričala je za magazin Variety.

OTKRIVENO KAKO SE JULIA ROBERTS PRIPREMALA ZA ULOGU U ‘ZGODNOJ ŽENI’: ‘Svakoj sam platila 35 dolara da se upoznaju s njom’

Slavna glumica priznala je da u toj inačici filma nikad ne bi željela glumiti. “Nisam to mogla tad, a ne bih to mogla ni sad. Hvala bogu da je propalo”, rekla je Julia.

Scenarij je na kraju preuzeo Disney koji je promijenio završetak.

JULIA ROBERTS JEDAN SVOJ FILM DANAS NIKAD NE BI SNIMILA: ‘Današnja politička i kulturna klima to ne bi to odobrila’