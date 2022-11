Srpska voditeljica Jovana Jeremić privukla je pozornost javnosti kada se ovog vikenda pojavila u tamnozelenoj haljini u jutarnjem programu na televiziji Pink, piše Mondo.

Uski kroj haljine istaknuo je njenu zavidnu figuru dok je najavljivala goste i čitala teme priloga. Gledatelji su se navikli vidjeti je u minicama, čipkastim bodijima i ogrtačima, a primijetili su da joj pristaje elegantni stil te da je odustala od kontroverznih modnih kombinacija.

No, poslije nekog vremena kamera je zabilježila da je Jovana zelenu haljinu podigla iznad koljena, a potom još više. U jednom trenutku, od elegantne haljine ostala je samo minica koja je otkrivala gola voditeljičina bedra.

Slučajno otkrila kolika joj je plaća

Podsjetimo, Jovana se nedavno našla u središtu pozornosti zbog izjave o poslu, a koju je objavila na Instagramu.

"Nitko se nije obogatio radeći od 9 do 17 sati. Zato ja nemam radno vrijeme. Moj posao je moj život. I svi ljudi u mom životu spadaju u moj životni posao. Zato me je teško slijediti. Zato me nećete vidjeti u aferama, niti u vezi s bilo kakvim muškarcem. Neću gubiti svoje dragocjeno vrijeme na nebitne muškarce. Ja biram kome ću posuditi svoju moć. Samo na velike premijere", napisala je tada.

Jovana je početkom rujna na Pink TV-u slučajno otkrila kolika joj je plaća. Ona se u jednom trenutku izlanula, i to kada je pričala o modnim detaljima.

"Cipele su više od 1000 eura, ja sebi nikad u životu ne bih kupila toliko skupe cipele. Ali onaj tko je kupio, stvarno je imao ukusa. Zar misliš da bih uzela cipele od 1000 eura, kada je moja plaća 2000 eura?", kazala je tada.