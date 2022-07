Prema pisanju srpskih medija, Vitor Ristović (Miša Grof), otac pokojnog Vidoja Ristovića, navodno je izvrijeđao voditeljicu Jovanu Jeremić u medijima.

Reakcija svekra Nikoline Ristović dolazi nakon što je Jovana u Jutarnjem programu rekla da "kolaju glasine kako Miša Grof ima još jedno dijete". Međutim, voditeljica se drži svojih prijašnjih izjava i tvrdi da će osobno braniti Nikolinu protiv svih optužbi dotičnoga.

'Njegove izjave su za hospitalizaciju'

Na te izjave voditeljice, Ristović je kazao da ima "neuračunljivu kćer" i da se ona zove Jovana Jeremić, nakon čega se oglasila voditeljica i rekla da su njegove izjave za hospitalizaciju.

"Jasno je da je Miša Grof u ovoj izjavi vrlo ironičan zato što sam ga pogodila tamo gdje je najtanji i otkrila njegove tajne o kojima se šuti. Zamolila bih ga da me ne vuče više za jezik jer ja znam i tko je majka tog djeteta, znam sve o tom djetetu. U korektnim sam odnosima s majkom tog djeteta i iz tog razloga neću ulaziti u dalju raspravu, on neka povede računa o svom ponašanju i izjavama za javnost. Njegove izjave su za hospitalizaciju, to je evidentno", rekla je Jovana, prenosi Kurir.rs.

"Što se tiče određivanja neuračunljivosti, najbolje govori njegovo istupanje u javnosti o tome kakav je on. Ponovno kažem, on je tako ironično reagirao jer ja znam mnogo tajni o kojima se šuti. Njemu smeta što sam ja stala u obranu svoje kolegice Nikoline Pišek, stat ću uvijek , a on neka prestane izmišljati gluposti u javnosti. Neka izađe u medije s argumentima, a ne da se stalno bavi optuživanjem svoje bivše snahe na koju se uvelike loži. Psihološka analiza njegove ličnosti pokazuje da je on zaljubljen u svoju snahu, a da tu ljubav ne može pokazati na drugi način nego eskalacijom ogromne mržnje prema svojoj snahi jer nikada nije mogao biti s njom", dodala je voditeljica.

'Ja ću braniti Nikolinu'

Naposljetku je Jeremić pozvala medije da dobro ispitaju život Miše Grofa, koji navodno, krije velike obiteljske tajne. Voditeljica je poručila da osobno nema ništa protiv Grofa jer ga ne poznaje.

"Ne volim kada bjesomučno netko napada slabijeg od sebe i na to nitko ne reagira. Ja ću braniti Nikolinu. Do kraja! Jačina čovjeka se ne mjeri po tome koliko je jak, već koliko je ljudi svojom snagom zaštitio. Još jedan jovanizam koji će se naći u mojoj prvoj knjizi", zaključila je voditeljica.