Hrvatski reprezentativac i miljenik žena Joško Gvardiol (22) objavio je fotografije iz Miamija gdje je nedavno otišao na put s prijateljima. Fanove je oduševio prikazom svojih ljetnih izdanja.

"Bilo je zabavno", napisao je nogometaš.

"Savršen", "Sljedeći put povedi mene", "On je zapravo Superman s bradom koji je vanzemaljske građe", "Uživaj brate", pisali su fanovi. Joško je nakon povratka iz Amerike ponovno svratio do Hrvatske te je ubrzo nakon objave iz Miamija na Instagram storyju pokazao kako s prijateljima uživa na novigradskoj plaži. Sigurno je ponovno bacio sve fanove u trans fotografijom svog isklesanog tijela.

Foto: Screenshot/Instagram Story

Naš reprezentativac zasluženo odmara nakon Europskog prvenstva u nogometu. Ljeto je odlučio posvetiti prijateljima i obitelji, pa je tako često dijelio zajedničke trenutke s ljetovanja u Hrvatskoj i Americi.

Nogometaš je najprije uživao na Viru gdje je partijao s Osmanom Hadžićem, pjevačem narodne glazbe. Zatim je otputovao u New York i Miami, no prije povratka obvezama odlučio je ponovno svratiti do jadranske obale i družiti se s prijateljima u Novigradu.

