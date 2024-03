Poznata hrvatska pjevačica Josipa Lisac je objavila snimku na svom Instagramu u kojoj je zaposlena radovima u vrtu. Snimka je nasmijala njezine brojne pratitelje, a društvo joj je pravio poznati cvjećar Saša Šekoranja.

"Teški poljoprivredni radovi", pisalo je u opisu njezine objave na Instagramu u kojoj je zalijevala biljke, a posebno je bio komičan trenutak kada se Josipa polila vodom i krenula vrištati.

"Znaš što, bojala sam se. Saša, što je ovo?", upitala ga je Josipa, a on joj je kroz smijeh odgovorio: "Tikvice."

Objavu je komentirala i naša pjevačica Nina Badrić koja trenutno uživa u svojoj kući na Hvaru.

"Predivna", pisala joj je Nina u komentarima, dok su ostali komentari njezinih fanova bili prepuni emotikona koji umiru od smijeha.

Podsjetimo da je nedavno nastala burna rasprava nakon sto je Josipa lisac odbila održati koncert u zagrebačkoj Areni, a mnogi su smatrali da je razlog tome taj što je ljubomorna na srpsku pjevačicu Aleksandru Prijović koja je ondje postigla ogroman uspjeh.

"Čitam posljednjih dana zastrašujuće riječi s raznih medijskih portala o uvredi koju sam nanijela Aleksandri Prijović. To nisu moje riječi. Te riječi su izmišljene. One su vaše. Izuzetno su maliciozne i opasne. Svrha im je da unesu nemir i mržnju među ljude! Zašto se tako veselite nanoseći drugima zlo! Povrijedili ste me. Istovremeno kroz vulgarne naslove povrijedili ste i mladu Aleksandru! Povrijedili ste ljude. Zašto?", zaključila je Lisac u objavi na Instagramu.

