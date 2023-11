Američkog glazbenika i tekstopisca Stevena Tylera (75) tuži još jedna žena, koja tvrdi da ju je seksualno zlostavljao dok je bila tinejdžerica.

Seksualno je zlostavljao u telefonskoj govornici

Kako kaže Page six, u novoj tužbi podnesenoj u četvrtak, Jeanne Bellino tvrdi da je u ljeto 1975. godine radila kao 17-godišnja manekenka te da su ona i njezina prijateljica nakon svirke planirale podijeliti troškove za taksi. Međutim, njezina prijateljica htjela se prije toga naći s Tylerovim bendom, Aerosmithom, u hotelu Warwick na zabavi.

Bellino u tužbi tvrdi da su se ona i njezina prijateljica susrele s Tylerom te s ostalim ljudima za koje im se činilo da su kolege iz benda pa su počele hodati šestom avenijom na Manhattanu.

“Dok su hodale, tužiteljica je Tyleru komentirala tekst pjesme. Tyler je postao vidno iziritiran tužiteljičinim komentiranjem, a onda je iznenada pjevač zgrabio tužiteljicu za ruku i natjerao je u telefonsku govornicu”, stoji u tužbi.

Član benda Aerosmtih optužen za seksualno zlostavljanje

Kako Bellino tvrdi u tužbi, Tyler, koji je tada imao 27 godina, zabio je jezik u njezino grlo, stavio ruke na njezino tijelo, grudi, stražnjicu i genitalije, pomicao i skidao odjeću te ju pribijao uz zid telefonske govornice."

Također, Bellino u tužbi navodi da se Tyler pretvarao da ima seks s njom, a njegova pratnja stajala je vani i smijala se.

“Tyler je silom uvukao svoj jezik u usta tužiteljice, bez njezina pristanka, stoji u tužbi. Tylerov penis je bio u erekciji i bilo joj je očito dok ga je trljao o nju da ne nosi donje rublje i da nosi tanke hlače", stoji u tužbi.

Bellino tvrdi kako se pokušala osloboditi uhvativši ga za potiljak, ali Tyler je iznenada stao i izašao iz kabine.

Seksualno je zlostavljao u hotelu

Nakon toga, tužiteljica se obukla i brzo izašla iz telefonske govornice u šoku i strahu te nastavila hodati s prijateljicom do hotela jer se oslanjala na nju za prijevoz do kuće, no nije imala novca da sama pokrije troškove.

Nakon što su ušli u hotel, ona tvrdi da ju je Tyler ponovno pribio uza zid i stavio jezik u njezino grlo, a drugi su stajali i gledali, uključujući i nepoznatog vratara.

Steven Tyler

Bellino se opet opirala i povukla Tylera za kosu, a on joj je zatim šapnuo na uho: "Idem u svoju sobu da obavim nešto na brzinu."

Nakon što je Tyler naglo otišao u svoju sobu, Bellino kaže da je sjedila uplašena i uplakana u predvorju hotela.

"Poziv je stigao u hotelsko predvorje, a javio se jedan od kolega Stevena Tylera, zatim je prišao tužiteljici dok se tresla se na stolici. "U redu, možeš se popeti u njegovu sobu", rekao joj je.

Stevena Tylera optužen za seksualno zlostavljanje

Bellino tvrdi kako nije mogla govoriti, bila je paralizirana i tresla glavom te pokušavala pronaći pomoć ili način da pobjegne.

Tvrdi da je potom odjurila prema vratima, gdje joj je vratar pomogao da brzo uđe u taksi.

Page Six se obratio Tylerovim predstavnicima za komentar, ali nisu odmah dobili odgovor.

Slučaj ranije

Prisjetimo se, u prosincu 2022. godine Julia Holcomb podnijela je tužbu za seksualni napad 1973. godine, dok je ona imala samo 16 godina, a Tyler ju je navodno prisilio na pobačaj.

Tyler je ranije ove godine odbacio te optužbe, tvrdeći da je tužiteljica pristala na njihov seksualni odnos.

