Obitelj i prijatelji prerano preminulog glumca Boba Sageta okupili su se u petak, 14. siječnja, u crkvi u Hollywood Hillsu kako bi se posljednji put pozdravili s glumcem. Trebao je to biti malen sprovod s oko 50 ljudi, ali skupilo ih se 300-tinjak.

Njegov su lijes nosili John Stamos, Norman Lear, Dave Coulier, Jeff Ross, Judd Apatow, Ted Sarandos, Steve Hale i John Mayer, a na samom sprovodu okupio se i ostatak glumačke postave iz "Pune kuće", poput sestara Olsen, Jodie Sweetin i Candace Cameron Bure.

Upravo je njegov kolega iz serije "Puna kuća", John Stamos na ceremoniji održao dirljiv govor, kojeg je u potpunosti prenio Los Angeles Times.

"Moj Bob. Nisam spreman prihvatiti da ga nema. Nisam spreman reći 'zbogom'. Još ga uvijek zamišljam ovdje, kako radi što voli, unoseći to cijelo srce i sav smijeh ovog svijeta. Zamišljam ga kako razvaljuje na pozornici. Još sat dva ispred nekoliko stotina najsretnijih ljudi na svijetu. Plaču od smijeha. I taman kad dođu do daha, on uzme gitaru i ponovno svi prasnu od smijeha. Žele i bis. Svi ovdje žele još jedan bis s Bobom.

Koliko je samo puta zvao svoju pravu ljubav, Kelly, kako bih joj pričao o svojoj emisiji. Govorio joj je da se osjeća kao 26-godišnjak i tražio je od nje da mu 'uljepša' sliku, na što je ona odgovarala kako slika ne treba nikako uljepšavanje. Rekao bi joj kako je voli svim srcem i onda bi legao. Bože, kako nas je sve volio. U srcu znam da se smije. Da nas sve gleda, zamišljajući dan kad ćemo se ponovno sresti i da se smije, baš poput tih nekoliko sati na showu", samo je jedan dio srceparajućeg oproštajnog govora koji je Stamos održao na Segetovom sprovodu.

Osobito je dirljiv bio trenutak u kojem se Stamos prisjetio početka snimanja "Pune kuće".

"Kad smo započeli snimati 'Punu kuću', imao sam 20 godina i nisam imao nikakvu brigu na svijetu. Dovraga, moje dvorište je bio Disneyland. Ali život radi ono što radi. Kad sam izgubio roditelje, Bob je bio tu za mene kao nitko drugi. Pričao je prljave viceve i pričao o sebi dok je bio domaćin sprovodu moga oca. Bio je tu kroz razvode, smrti, očaj i crne dane. Bio je tu kroz ljubav, brak, dijete i svijetla vremena. Bio mi je spas. Bobe, nikad, nikad neću imati drugog prijatelja poput tebe. Uvijek ćeš biti moj najbolji prijatelj. Ti si moj novi anđeo čuvar — anđeo čuvar s najprljavijim jezikom i najvećim srcem", rekao je glumac ne susprežući suze.

Podsjetimo, uzrok Sagetove smrti je nejasan. Hitna pomoć je pronašla glumca u nedjelju poslijepodne u sobi u Ritz-Carltonu u Orlandu i proglasila ga mrtvim na mjestu događaja, priopćio je ured šerifa okruga Orange, dodavši kako nisu pronađeni znakovi zlouporabe ili upotrebe droga.