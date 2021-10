Legendarni komičar i vječni montipajtonovac John Cleese 27. listopada napunio je 82 godine. Iako je u devetom desetljeću života, on i dalje itekako nasmijava svoju vjernu publiku.

U obiteljskom filmu "Clifford the Big Red Dog" utjelovio je Mr. Bridwella, a u egzistencijalnoj drami "The Martini Shot" Dr. Auyeunga. Također, možete ga gledati i u filmu "Father Christmas Is Back".

Njegova stvaralačka energija je nepresušna, a s vremenom je stvorio svoj unikatni komični izričaj baziran na brutalnom sarkazmu i cinizmu. Kao komičara ga ili mrzite ili volite. Cleese je čak i sa svojom malom epizodnom ulogom u nekom ozbiljnom filmu znao natjerati publiku da plače od smijeha.

Poznat je po svom britkom jeziku, pa je često prozivan za ksenofobiju. Najviše prašine podigao je kad je na društvenim mrežama napisao da "London više nije engleski". Uspio je razbjesniti čak i gradonačelnika Londona Sadiqa Khana.

Počeo je glumiti već u školi

Pravo ime njegove obitelji bilo je Cheese (Sir), no njegov otac Reginald Francis ga je promijenio u Cleese zbog masovnog izrugivanja. John je počeo glumiti u komedijama već u školi, a bio je i član poznatog Footlights Cluba dok je bio student prava na Sveučilištu Cambridge.

Cleese je 1960-ih radio kao pisac i izvođač u televizijskim showovima Davida Frosta "That Was the Week That Was" (1963.), "The Frost Report" (1966.) i "At Last the 1948 Show" (1967.). U njima je razvio svoj specifični komičarski stil. "Izgledao je apsolutno normalno, poput knjigovođe, a radio je i govorio najapsurdnije stvari", opisao ga je tada jedna kritičar.

Cleeseov uspjeh u tim showovima doveo ga je do male uloge u filmu "Interlude" 1968. godine. On je najpoznatiji po svojim ulogama u "Letećem cirkusu Montyja Pythona" i "Fawlty Towersu". Cleese je 1969. godine osnovao skupinu Monty Python s kojom je snimio i tri kultna filma: "Monty Python i Sveti Gral", "Brianov život" i "Smisao života Montyja Pythona". John se do sada pojavio u više od 70 filmova i 60 serija te je dobio brojne nagrade publike i struke.

Ženio se četiri puta

Cleese je poznat po burnom ljubavnom životu, a ženio se četiri puta. Trenutno je u braku s engleskom dizajnericom nakita i bivšom manekenkom Jennifer Wade koja je od njega mlađa 32 godine, a vjenčali su se 2012. na Karibima.

John se prvi put oženio s kolegicom iz serije "Fawlty Towers" Connie Booth 1968. godine s kojom je nakon tri godine braka dobio kćer Cynthiju, a razveli su se 1978. godine.

Komičar je već tri godine nakon prvog razvoda sudbonosno "da" izrekao glumici Barbari Trentham s kojom je dobio kćer Camillu. Par se razveo 1990. godine. Dvije godine kasnije Cleese je oženio psihoterapeutkinju Alyce Faye Eichelberger, a njihov brak završio je ružnim razvodom 2008. godine. Naime, komičar je svojoj bivšoj supruzi morao platiti na desetke milijuna funti u nagodbi za razvod.