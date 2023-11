Američka pjevačica i glumica Jessica Simpson (43) je podijelila fotku od prije 6 godina na kojoj izgleda potpuno drugačije.

'Prije šest godina'

Pjevačica je podijelila fotku na Instagram Storyju i napisala: "Prije šest godina". Pjevačica je tada pozirala u ružičastoj trenirci dok sjedi na krevetu u mračnoj sobi. Evidentno je da Jessica uopće ne liči na sebe.

Foto: instagram

Borila se s ovisnošću o alkoholu

Jessica je 2021. tu istu fotografiju objavila na Instagramu i prisjetila se paklenog razdoblja kroz koji je prolazila zbog ovisnosti o alkoholu.

"Ova osoba rano ujutro 1. studenog 2017. godine je neprepoznatljiva verzija mene. Morala sam otkriti sebe i istražiti. Znala sam u ovom trenutku da ću sebi dopustiti da vratim svoje svjetlo, pokažem pobjedu nad svojom unutarnjom borbom za samopoštovanje i hrabro zakoračim u ovaj svijet", započela je.

Jessica Simpson

"Osobno, da bih to učinila, trebala sam prestati piti alkohol jer me držao u istom smjeru, a iskreno, bila sam iscrpljena. Željela sam osjećati bol kako bih je mogla nositi kao znak časti. Željela sam živjeti kao što to čini vođa i prekinuti cikluse kako bih išla naprijed - nikada se ne vraćajući s kajanjem i žaljenjem zbog bilo koje odluke koju sam donijela i koju bih donijela za ostatak svog vremena u ovom prekrasnom svijetu", dodala je.

"Ne mogu vjerovati da su prošle četiri godine! Čini mi se kao da su možda dvije. Mislim da je to dobra stvar. Ha. Oko riječi alkoholizma ili etikete alkoholičara postoji toliko stigme. Pravi rad koji je trebao biti obavljen u mom životu bio je zapravo prihvatiti neuspjeh, bol, slomljenost i samosabotažu. Piće nije bilo problem. Ja sam bila. Nisam voljela sebe. Nisam poštovala vlastitu snagu. Danas to radim. Mirno sam se pomirila s strahovima i prihvatila sam dijelove svog života koji su jednostavno tužni. Vlasnica sam vlastite moći s duševnim hrabrošću. Ja sam iznimno iskrena i otvorena. Slobodna sam", zaključila je Simpson.

'Bilo je lako'

U svojoj knjizi "Open Book" govorila je o tome kako se izvukla iz ovisnosti, prenosi Daily Mail.

"Odreći se alkohola bilo je lako. Bila sam ljuta na tu bocu", napisala je Jessica. Terapija joj nije bila tako laka.

"Kroz rad, dopustila sam si da osjetim traume kroz koje sam prošla", dodala je.

U to je vrijeme također ispričala da je bila na planu prehrane Harleyja Pasternaka Body Reset Diet, koji uključuje tri obroka dnevno za održavanje metabolizma, konzumiranje smoothieja i zdravih grickalica.

Jessica je u intervjuu za Bustle u srpnju, otkrila kako je izgubila 45 kilograma bez ikakvih tableta za mršavljenje, a prestanak konzumiranja alkohola joj je značajno pridonio njezinom gubitku kilograma.

