'FLASH' NA DODJELI NAGRADA / Sve se mijenja, ali ne i guza Jennifer Lopez: Slavna pozadina u prozirnoj haljini ukrala šou

Jennifer Lopez sinoć je bila glavna zvijezda na dodjeli nagrada iHeartRadio 2022. u Los Angelesu. Na samoj ceremoniji pojavila se u nekoliko različitih modnih izdanja, a svi su najviše ostali zatečeni maslinastom poluprozirnom haljinom s dubokim prorezom u kojoj je Lopez održala i emotivni govor tijekom kojega se i rasplakala. J.Lo je svoju nagradu primila od LL Cool J-a, s kojim je surađivala na snimanju pjesama "All I Have" i "Control Myself". Tijekom svog govora rekla je kako joj nagrade ipak nisu najvažnije u svemu, već publika: "Ovo jako, jako, jako cijenim. Voljela bih da vam mogu reći da su mi nagrade najvažnije, no to nije istina. Nemojte misliti da zato ne cijenim ovakve svjetlucave stvari, jer cijenim. Ne mogu lagati, svi znaju da cijenim. No ne radim ovo zbog njih, one mi nisu najvažnije. Zaista radim ovo zbog vas. Zbog vas imam priliku raditi ono što najviše volim i to je moj najveći blagoslov. To je dar koji ste mi dali, želim vam zahvaliti na tome. Hvala svima koji su došli na moj koncert, streamali neku moju pjesmu, pogledali moj film ili me prate na društvenim mrežama", rekla je kroz suze te dodala kako je za nju ICON kratica za "I can overcome negativity", odnosno "Mogu nadvladati negativno".