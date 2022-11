"Sada mislim koja je poruka albuma This Is Me...Now, ako ste, poput mene ponekad, izgubili nadu, skoro odustali, nemojte. Prava ljubav postoji i neke stvari trebaju trajati zauvijek i to je stvarno. Želim iznijeti tu poruku u svijet i za to je potrebna velika ranjivost", ispričala je J.Lo. 2004., nakon objavljivanja This Is Me...Then i njenog rastanka od Bena Afflecka, za kojeg je u to vrijeme bila zaručena, Lopez je prošla kroz "bolno" putovanje.