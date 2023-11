Dolaskom nove godine, Jennifer Lopez očekuje puno posla, piše Los Angeles Times.

Njezin deveti album, koji je najavila krajem studenoga, bit će objavljen 16. veljače 2024. 'This Is Me… Now', nastavak je njezinog albuma 'This Is Me… Then' iz 2002. godine, a njezin prvi singl s novog albuma, “Can’t Get Enough,” svjetlo dana će ugledati 10. siječnja 2024.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo glazbeno iskustvo manifestacija je kroz glazbu, film, stvarnost i mog životnog putovanja u potrazi za iskrenom ljubavi", napisala je pjevačica na Instagramu tijekom vikenda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, na isti dan kada izlazi njezin novi album, izlazi i film 'This Is Me…Now' koji će se prikazivati na Primeu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oba su albuma inspirirana njezinom ljubavlju i vezom s Benom Affleckom, a njih su se dvoje ponovno povezali 2021. godine, dvadeset godina nakon što su se prvi put upoznali, a prije godinu dana objavili su svoje zaruke te se odlučili vjenčati u Vegasu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U teaseru za film koji je režirao Dave Meyers, Jennifer sjedi na stolici pored kamina dok prolijeva suze nad ljubavnim pismom te proživljava različite emocije prisjećajući se tužnih uspomena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Kada bi me netko pitao što želim biti kad odrastem, moj odgovor je uvijek bio: 'zaljubljena”, rekla je na početku videa koji je opisan kao njezin put prema samoizlječenju te vjerovanju u bajkovite završetke.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Provjerili smo kako se udvaralo nekad, a kako sada. Kako pronaći ljubav?