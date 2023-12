Pjevačica i glumica Jennifer Lopez nedavno je u intervjuu za Variety govorila o svojoj vezi s Benom Affleckom gdje je objasnila kako oboje imaju PTSP zbog intenzivnog praćenja medija tijekom njihovog prvog pokušaja veze.

Dok se priprema za izlazak svog novog albuma "This Is Me... Now", koji je nastavak njenog albuma iz 2002. godine "This Is Me... Then", Lopez najavljuje i film koji će pratiti taj album, a priznala je i da joj je još uvijek teško dijeliti svoj privatni život s javnošću.

"Ali sada smo stariji i mudriji," rekla je. "Znamo što je zaista važno u životu, a to nije mišljenje drugih ljudi. Važno je biti vjeran sebi. Kao umjetnici, moramo slijediti svoje srce. Ovo je primjer gdje ja slijedim svoje srce i radim nešto što drugi možda ne smatraju najboljom idejom, ali ja sam to morala učiniti", rekla je Jennifer.

Jennifer Lopez i Ben Affleck

Zanimljivo je da će film uključivati i pismo koje joj je Affleck napisao 2002. godine, a na pitanje o žanru filma, odgovorila je tajanstveno: "Morate to sami vidjeti i doživjeti. Zovem ga 'glazbenim iskustvom' jer kombinira glazbu, vizualni prikaz i emocije."

Jennifer Lopez i Ben Affleck

Podsjetimo, njezin deveti album koji je najavila krajem studenoga, bit će objavljen 16. veljače 2024. godine, a na isti dan kada izlazi njezin novi album, izlazi i film 'This Is Me…Now' koji će se prikazivati na Primeu.

