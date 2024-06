Pretplatnici platforme "The JLo" primili su u petak e-poštu u kojoj piše: "Predstavnici za Live Nation objavili su danas da je ljetna turneja Jennifer Lopez u SAD-u 2024. 'This is me... live' otkazana."

"Jennifer uzima slobodno vrijeme kako bi bila sa svojom djecom, obitelji i bliskim prijateljima", piše u objavi.

Otkazala turneju zbog obitelji

Lopez se zatim obratila svojim obožavateljima: "Tužna sam i shrvana što sam vas iznevjerila. Molim vas, znajte da to ne bih učinila da ne osjećam da je to apsolutno neophodno. Obećavam da ću vam se odužiti i svi ćemo opet biti zajedno. Puno vas sve volim. Do sljedećeg puta."

Live Nation je potvrdio otkazivanje turneje CNN-u.

"Za one koji su kupili putem Ticketmastera, ulaznice će automatski biti vraćene - obožavatelji više ništa ne moraju učiniti", odgovorili su CNN-u.

Ova vijest se pojavila nakon brojnih nagađanja u medijima da Lopez i njezin suprug Ben Affleck žive odvojeno. Par se vjenčao u srpnju 2022. Turneja od Jennifer Lopez trebala je započeti 26. lipnja u Orlandu, piše CNN.

Podsjetimo, odluku o razvodu donio je Ben, a informaciju je stranim medijima potvrdio izvor blizak paru. "Gotovo je, razvest će se, a ovaj put za to ne treba kriviti Bena", tvrdi izvor.

Fanovi su i ranije primijetili da poznati par sve manje vremena provodi zajedno, a Ben sa svojom suprugom nije stigao ni na Met Galu koja se održala početkom svibnja.

Inače, Ben i Jennifer svoju vezu su započeli 2002. godine, a iste godine su se nešto kasnije i zaručili. Ipak, 2004. su se razišli. Nakon godina razdvojenosti, konačno su se ponovno spojili 2021. i vjenčali 2022. godine.

