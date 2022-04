52-godišnja glumica i pjevačica je objavila je zaruke s Benom Affleckom na stranici On JLo, gdje je pokazala svoj zeleni prsten užem krugu ljudi.

Jennifer zaljubljena u prsten

Jennifer Lopez je zaljubljena u svoj novi zaručnički prsten.

Izvor blizak Lopez je rekao časopisu da ona joj se sviđa prsten i da ga ne može ga prestati gledati.

Zelena najdraža boja

Jennifer je priznala i da je zelena njezina najdraža i sretna boja po uzoru na kultnu Versace haljinu s uzorkom džungle koju je nosila na dodjeli Grammyja 2000. godine. Također je rekla da boju povezuje sa srećom.

"Shvatila sam da ima mnogo trenutaka u mom životu u kojima su se dogodile nevjerojatne stvari dok sam nosila zeleno", rekla je Lopez.

Glumica filma Marry Me se također osvrnula na umjetničko djelo koje visi u njezinu uredu, a koje prikazuje zelenu pticu koja sjedi na nečijoj ruci i riječi "Let Go" s obje strane.

“Ne kupujem puno umjetnina, ali sam kupila ovo. Jedan razlog je zato što volim kolibrije, a drugi zato što volim zelenu boju. ”, rekla je tada Lopez.

Želi ostaviti sve u privatnosti

Međutim, izvor dodaje da par još ne želi javno pričati o vjenčanju.

“Vrlo je slatko vidjeti koliko je uzbuđena. Ben ju čini nevjerojatno sretnom”, rekao je izvor blizak Jennifer.

Izvor je također napomenuo da su Lopez i Affleck (49) željeli zadržati svoje zaruke u tajnosti nekoliko dana prije izlaska u javnost s vijestima. Nakon objave zaruka, par ne želi pričati o planovima za vjenčanje, piše People.