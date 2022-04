Par se upoznao na snimanju filma Gigli 2001. godine, a zaručili su se na jesen 2002., ali su na kraju odgodili vjenčanje prije nego što su prekinuli vezu 2004.

Lopez se zatim vjenčala s Marcom Anthonyjem, a Affleck s Jennifer Garner, ali glumci koji su također zajedno radili na filmu Jersey Girl iz 2004. su obnovili svoju romansu u svibnju 2021. godine.

“Ben i ja smo se razišli u trenutku kada sam mislila da se obvezujemo zauvijek jedno drugome, tada mi se prvi put slomilo srce, osjećala sam se kao da mi je srce istrgnuto iz grudi”, rekla je Lopez 2014. godine.

Ben ju je htio natrag

Za vezu koju je imao s Jennifer u 2000-im je rekao: "Nisam slijepo ulazio u to. Znao sam da su Sean Penn i Madonna bili tabloidna priča kad sam bio mlad. Znao sam da se to može dogoditi. Jennifer i ja smo slučajno bili zajedno u vrijeme kada je cijela industrija slavnog novinarstva, ako to želite tako nazvati, na neki način eksplodirala, ali pomislio sam: "Sr..., ovo stvarno nije ono kako sam se nadao da će biti, gdje ću biti, što? Poznat po tome što sam bio neuspješan i nesposoban raditi? Ne mogu se sjetiti goreg ishoda”, nastavio je.

Njihova druga romansa je započela nedugo nakon što je Affleck pohvalio Lopez u naslovnoj priči koja sadrži citate njezinih prijatelja, kolega i obožavatelja s A-liste.

"Mislio sam da imam dobru radnu etiku, ali bio sam potpuno ponižen i oduševljen kako je Jennifer predano radila iz dana u dan, ozbiljnošću kojom je shvaćala svoj posao, tihim i predanim načinom na koji je radila kako bi ostvarila svoje ciljeve, a zatim kako bi se vratila i udvostručila svoje napore", rekao je Affleck za InStyle u travnju 2021.

"Ona je do danas ostala najvrijednija osoba na koju sam naišao u ovom poslu. Ima veliki talent, ali je također jako naporno radila za svoj uspjeh i toliko sam sretan zbog nje da se čini da je konačno dobila sve zasluge koje zaslužuje", zaključio je.

Druga sreća

Jennifer je potvrdila da je ponovno s Affleckom na svom Instagram profilu nakon svog 52. rođendana, kada je podijelila fotografiju na kojoj se ljubi s glumcem na privatnoj jahti.

"Nikad ne biste mogli zamisliti da bi se tako nešto moglo dogoditi. To je prelijepa stvar", rekla je Lopez Ellen DeGeneres o njihovoj vezi.

Vijest o zarukama je došla godinu dana nakon što je par javno obnovio romansu nakon gotovo dva desetljeća razdvojenosti.

Obožavatelji ne vjeruju u sretan završetak

Iako Jennifer i Ben nikad nisu izgledali sretnije nego sada jedno s drugime te iako nikoga njihove zaruke nisu iznenadile nakon zajedničke kupnje kuće, mnogi ne vjeruju u njihov sretan završetak, čak, štoviše, ne vjeruju niti da će doći do sklapanja braka.

Fanovi su na Twitteru rekli što misle o njihovim zarukama: "Ovdje postoji obrazac, čini se da joj veze uvijek propadnu nakon što se zaruči i uda. Trebala bi krenuti stopama Goldie Hawn i Kurta Russela", na što se druga osoba nadovezala: "Mislim da brak nije namijenjen J.Lo."

"Dajem im godinu dana nakon što se vjenčaju", rekla je jedna osoba, a druga je dodala: "Ohhh i to ako se vjenčaju", a treća im je odredila rok: "Gospodine smiluj se, koliko zaruka? Jesmo li putovali u prošlost? Dat ću im 4 mjeseca. Umorit će se i trebat će joj novi prijatelj."

Jedna žena joj je savjetovala da pripazi na svoju djecu i kako će njih sve pogoditi: "Gospođo Jen, ne morate biti zaručeni za muškarca da biste bili sretni. MOŽETE živjeti sami. Možete biti sretni što ste sami. Probajte mjesec dana. Zamislite što će vaša kći naučiti, a onda ga uselite i živite svoj život." I druga žena se složila i upozorila: "Ljudi, kada imate djecu (osobito malu), ne možete mijenjati partnere poput donjeg rublja. Ne radi se više samo o vama. Riječ je o činjenici da bi taj "partner" potencijalno mogao postati očuh vašoj djeci."

Iako Ben na većini fotografija javno pokazuje ljubav koju osjeća prema Jennifer i djeluje sretno, neki su primjetili da ponekad ne izgleda kao da je dobro te su dodali: "Što nije u redu s Benom? Izgleda kao da je na nečemu. Opet mora na rehabilitaciju. Toliko se trudi da u intervjuima ne promuca svoje riječi! Tko zna koji je lijek ovog puta. Nije važno. Želimo mu da uspije. Želimo da budu sretni, ali treba mu pomoć. On nikoga ne zavarava."

Ipak, ima i onih koji vjeruju u sretan završetak

Ostali bi htjeli da im brak uspije: "Nadam se da će se vjenčati i ostati u braku do kraja života. Potrebna nam je prava ljubavna priča, jedna duša, dva tijela. Prelijepo je. Samo ignorirajte sve ove hejtere. Samo su ljubomorni."

"Čestitamo sretnom paru. Ovoga puta se svi nadamo da će se do smrti biti zajedno. Ovo je ljubavna priča za knjige", zaključila je jedna žena.