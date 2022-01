A SUKNJA SE RASTVORILA... / Jennifer Aniston uhvaćena s kolegom 'koji se odlično ljubi' i pritom pokazala više nego što je htjela

Prije točno 11 godina imali smo ih priliku gledati u urnebesnoj romantičnoj komediji "Moja lažna žena", a sada omiljeni holivudski par s malih ekrana ponovno surađuje. Ovih su dana ponovno viđeni na Havajima, gdje je u tijeku snimanje "Murder Mistery 2". Bila bi to idealna pauza uz prekrasan sunčan dan da im vjetar nije pormetio planove. Naime, Aniston se dugo borila sa svojom laganom ljetnom suknjom koja je otkrivala njezine isklesane noge, a skoro da je otkrila i ono što ne bi smjela. Podsjetimo, Sandler je nedavno u jednom intervjuu otkrio kako ga Aniston još uvijek zeza oko scena s ljubljenjem. "Obožava to. Šalje mi poruke kao 'Devet dana do poljupca, stiže", našalio se. Jednom je prilikom glumica priznala kako se njezin kolega jako dobro ljubi, na što je Sandler komentirao: "I da nisam bio dobar u tome, ona bi me branila. Nikada nisam bio uzbuđen zbog snimanja romantičnih scena, ali moja supruga uvijek voli ženu s kojom radim. Svaki put mi kaže: 'Hajde, potrudi se da je poljubiš najbolje što može'".