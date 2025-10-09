Jennifer Aniston progovorila o tajnoj borbi: 'Ljudi nisu znali moju priču'

Glumica Jennifer Aniston (56) progovorila je o svojoj 20-godišnjoj tajnoj borbi da osnuje obitelj, odbacujući tvrdnje da nije htjela djecu zbog karijere. U iskrenom intervjuu za Harper’s Bazaar UK, otkrila je da su takve glasine bile nepravedne jer nitko nije znao kroz što je prolazila.

„Ljudi nisu znali moju priču jer je nisam dijelila. Nisam išla okolo pričajući o svojim medicinskim problemima“, izjavila je Aniston, dodavši kako je njezina borba bila privatna stvar, ali i da je često bila pogođena optužbama da je sebična ili previše posvećena poslu.

Foto: Profimedia

Pokušaji umjetne oplodnje

Aniston je javno otkrila svoju borbu s neuspjelim pokušajima IVF-a (umjetne oplodnje) 2022. godine, a sada kaže kako je to učinila i zbog žena koje prolaze kroz isto. „Znam koliko je to teško i željela sam da se netko osjeti manje samim“, rekla je.

Tijekom godina, isprobavala je sve moguće metode – od liječenja do kineskih biljnih čajeva, a sada priznaje da bi voljela da joj je ranije netko savjetovao da zamrzne jajne stanice.

„Dala bih sve da mi je tada netko rekao: ‘Zamrzni svoje jajne stanice. Učini si uslugu.’ Ali to ne očekuješ. Tako da sam sad ovdje. Taj brod je otplovio“, iskreno je rekla.

Foto: Profimedia

Mir i prihvaćanje

Zvijezda serije Prijatelji i The Morning Showa istaknula je da danas osjeća unutarnji mir jer je konačno pustila pitanje majčinstva.

„Više nema onog ‘možda, možda, možda’. Ne moram više razmišljati o tome“, kazala je.

Podsjećamo, Jennifer Aniston bila je u braku s Bradom Pittom (61) od 2000. do 2005., te s glumcem Justinom Therouxom (54) od 2015. do 2017. Trenutno je u vezi s hipnoterapeutom Jimom Curtisom (49).

