Jennifer je po prvi put udružila snage sa spomenutom inicijativom u siječnju 2022. godine. "Idorsia Ltd (SIX: IDIA) i Idorsia Pharmaceuticals, US Inc. objavila je svoje partnerstvo s nagrađivanom glumicom i redateljicom/producenticom Jennifer Aniston za pokretanje Seize the Night & Day, integrirane obrazovne kampanje čiji je cilj otkrivanje dvostrukog utjecaj nesanice, odnosno kako utječe i na noći i na dane. Nacionalna inicijativa baca svjetlo na stvarnost problema nesanice za milijune Amerikanaca koji žive s ovim vrlo stvarnim, ali često zanemarenim zdravstvenim stanjem", pisalo je tada u službenoj izjavi.