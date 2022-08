Jennifer Aniston (53) možda je zašla u pedesete, ali zato još uvijek izgleda identično kao kad je glumila Rachel Green u seriji Prijatelji.

Prezgodna i u 53. godini

Ta 53-godišnja sirena to je ponovno dokazala posljednjom objavom na Instagramu gdje se pohvalila s nekoliko fotografija u bikiniju. Aniston se zabavljala na plaži s prijateljima, a među njima je bio i glumac Jason Bateman.

"Prezgodna", "Ne stariš", "Magična", "O moj Bože, što je ovo?", "Zanosna", samo su neki od komentara na seksi fotke glumice.

Naime, nedavno je glumica za časopis First For Women otkrila tajne svog mladolikog izgleda, priznala je da pazi na prehranu započinjući dan toplom vodom s limunom, a također ide i na satove penjanja po umjetnoj stijeni.

Tajne njezina brutalnog izgleda

Uz to je glumica otkrila da redovito prakticira meditaciju uz koju savršeno ide i zdrava prehrana: "Kad se probudim popijem toplu vodu s limunom, zatim shake ili avokado i jaja. Jaja radim na sve načine, također jedem i zobene pahuljice sa zamućenim bjelanjkom."

"Učinite to neposredno prije nego što ste skuhali zobenu kašu - dodajte proteine ​​i ovu pahuljastu teksturu koja je ukusna", ispričala je Aniston u intervjuu za Radio Times promovirajući svoju Apple TV+ seriju The Morning Show, a tada je glumica otkrila da joj je povremeni post (IF) promijenio život. Ona prakticira verziju IF-a koja se zove dijeta 16:8.

"Postim s prekidima, tako da ujutro nema hrane. Primijetila sam veliku razliku u tome da ne jedem 16 sati", ispričala je glumica.

Što se tiče aktivnog života, Jennifer je rekla za First For Women da redovito vježba, ali voli raznolikost.

"Ključna je promjena moje rutine vježbanja", započela je Aniston. "Uvijek pokušavam iznenaditi svoje mišiće", dodala je te priznala da vježba u Rise Nationu, što je kardio sat penjanja u fitnesu na penjalici nalik stepenicama. Uz penjanje, glumica preskače uže: "Bilo je iritantno u početku, ali nakon šest mjeseci sam stekla ogromnu kondiciju."

I šlag na kraju svega, priznala je da joj bavljenje jogom, tiho sjedenje i pisanje pomaže da se umiri. I šokantno, rekla je da je pranje suđa vrlo opušta jer voli održavati kuhinju urednom.