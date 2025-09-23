Jeleni Rozgi uginuo pas: 'Fališ mi, sve me boli od boli'

Pjevačica Jelena Rozga (48) se oprostila od svog psića Ringa, koji je uginuo 20. rujna. Neutješna pjevačica trenutačno proživljava teške dane, a svom kućnom ljubimcu posvetila je dirljivu objavu na Instagramu.

"Zlatni moj dječače... Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati pasića, ali ti si u toj korpi sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao Ringiću moj", započela je Rozga.

"Promijenio si moj život, obogatio ga i uvijek si me čekao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca... Bio si tužan, ali nikad se nisi ljutio na mene kada sam pakirala veliki kufer što je značilo da odlazim na više dana, jer si znao da ću ti se uvijek vratiti. Samo ti je to bilo bitno. I meni, to znaš...", nastavila je.

"Zadnjih mjesec dana je bilo teško, borio si se da još jedan dan mene razveseliš jer to si radio cijeli svoj život, ali si se umorio i morao si ići spavati. Zaspao si tamo gdje najviše voliš... U svom domu, u mom naručju, ljubeći mene... Ljubavi moja najveća sada trči veseo, jedi što god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dječak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvijek i zauvijek samo moj", napisala je.

"Fališ mi, sve me boli od boli... Ti si zauvijek moj predivni zlatni dječak. Volim te R, RIngo Starr 26.11.2011-20.09.2025.", zaključila je.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Brojni fanovi su pjevačici pružali riječi podrške u komentarima.

"To je ljubav, to se jako voli. Žao mi je Jele", "Drži se draga Jele", "Suosjećam s tobom i žao mi je", pisali su joj pratitelji.

