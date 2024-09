Jelena Veljača se prisjetila povratka na posao 40 dana od poroda: 'Ne zezajte se'

Novinarka, urednica, spisateljica i aktivistkinja Jelena Veljača (43) nedavno je gostovala u podcastu Lane Gojak Bajt "Mame kod Lane" u kojem je progovorila o svom djetinjstvu i majčinstvu. Otkrila je neke od najizazovnijih, ali i najljepših trenutaka koje je iskusila kao majka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razgovor je započeo s nostalgijom za djetinjstvom u 80-im i 90-im godinama, kada je roditeljska uloga bila drukčija nego danas. Jelena je istaknula kako mnoge stvari koje sada smatramo standardom u roditeljstvu, kao što je pomoći djetetu s domaćim zadaćama, tada nisu bile uobičajene.

"Ja sam vrlo brzo odustala od svih instrukcija od roditelja. Jednom mi je mama dala instrukcije iz latinskog, mislim u prvom razredu gimnazije; to je završilo tako da smo obje plakale. A jednom otac iz matematike, ali mislim da je to bio neki niži razred osnovne škole, i to je završilo tako da je zbirka zadataka letjela preko cijelog dnevnog boravka ili gdje smo već sjedili", ispričala je glumica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dala savjet majkama

Jelena je oduvijek znala da želi postati majka jednoga dana, no nikada nije žurila s tom odlukom. Danas je ponosna majka osmogodišnje kćeri Lene.

Foto: Filip Brala/PIXSELL Glumica Jelena Veljača

"Čini mi se da kad sam upisala glumu i tijekom svih svojih godina na akademiji uopće nisam razmišljala o tome, ali ne bih rekla da sam svjesno donosila odluku da ne želim djecu. Nisam se opterećivala time hoću li biti majka, nisam uopće o tome razmišljala, ali nekako sam u podsvijesti znala da je majčinstvo jedan dio onoga što želim kao iskustvo. I eto, kad sam prvi put poželjela i počela aktivno razmišljati o tome, to je bio trenutak kad sam shvatila i rekla: 'Okej, možda sam sada spremna'", poručila je.

Glumica se prisjetila perioda kada se na posao vratila samo 40 dana nakon poroda. Svjesna je da mnoge žene osjećaju pritisak da se brzo vrate u profesionalnu rutinu, no poručila je da ne treba žuriti.

"Važno je slušati svoje tijelo i ne žuriti. Nemojte se dati zeznuti, treba ostati doma", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Jelena se u rujnu 2015. godine udala za glumca Dražena Čučeka, a ubrzo su dobili kćer Lenu. Njihovoj ljubavi je došao kraj 2018., a tri godine poslije Jelena se udala za Vitu Turšića.

Foto: Instagram Jelena Veljača i Vito Turšić

Glumica je bila u braku i s Jankom Popovićem Volarićem koji je završio 2012. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati na Queer festivalu. Zašto je važan, za Direkt govore Severina i Jelena Veljača