Jelena Veljača objavila fotografiju s posebnom osobom: 'Blizanke smo, ne vidi se?'

Hrvatska glumica, scenaristica i producentica Jelena Veljača (44) ponovno je privukla pažnju svojih obožavatelja na društvenim mrežama. Veljača koja je već dugi niz godina na hrvatskoj estradi je ovoga puta odlučila podijeliti rijedak prizor na Instagramu sa svojim obožavateljima, a za to je imala i poseban povod.

Naime, Jelena je objavila fotografije sa svojom prijateljicom, odvjetnicom Unom Zečević Šeparović kojoj je uputila dirljivu čestitiku za njezin rođendan. U objavi koju su pratitelji odmah oduševljeno komentirali, obje poziraju s osmijehom, a Jelena je uz fotografiju napisala vrlo emotivnu poruku.

"Moja sestrica danas ima rodjendan. Od plaže do premijerovog ureda, od tajni koje se odmah zaboravljaju do javne potpore i kad smo u pravu i kad nismo, od ludila do razuma, od smijeha do suza, putovanja do gubitaka, sve smo u ovih sad već sto godina prošle zajedno. Ti si uvijek u pravu, uvijek cool, uvijek sve znaš riješiti, inspiracijo moja. Tako sam sretna što mi te more donijelo", napisala je.

"Pa blizanke smo ne vidi se?", našalila se Una u komentarima. Glumica joj je odgovorila emojijima koji plaču od smijeha. "Jako te volim i sretna sam što te imam sestro moja", napisala je Jelenina prijateljica.

"Kolika je razlika u godinama?", zanimalo je pratitelja. "Jako velika, ali mi ju uopće ne osjetimo", odvratila mu je Jelena.

Veljača često koristi svoje društvene mreže kako bi podijelila trenutke iz svakodnevnog života, a nedavno je pratitelje iznenadila objavama iz New Yorka. Glumica je od 2021. godine u braku s bivšim savjetnikom Kolinde Grabar Kitarović i Ive Josipovića Vitom Turšićem (53).

