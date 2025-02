Jelena Rozga se udaje? Evo što je poznato do sada

Srpski portal Kurir objavio je u utorak informaciju da se Jelena Rozga udaje za Ivana Huljića. Prema pisanju tog portala, par bi trebao sudbonosno "da" izgovoriti u rodnom Splitu, dok se navodno planira i vjenčanje na nepoznatoj egzotičnoj lokaciji.

Izvor navodno blizak paru za Kurir je izjavio da su Jelena i Ivan zaljubljeni te da su svadbena zvona sve bliža.

"Jeleni i Ivanu svadbena zvona sve više zvone. Toliko je dugo čekala pravog muškarca i on je tu. Preostalo je još samo da službeno objave kada će se vjenčati te pozovu svoje prijatelje i obitelj da svjedoče njihovoj ljubavi u najljepšem trenutku, a to je vjenčanje. Pričalo se da će to biti na ljeto, ali sva je prilika da će biti na jesen", rekao je izvor te dodao kako će par organizirati čak dva vjenčanja: jedno u domovini, a drugo na egzotičnoj destinaciji poput Balija ili Maldiva.

No, Story je provjerio ove informacije kod Jeleninog tima, iz kojeg kažu da je vijest o vjenčanju za njih iznenađenje.

"Nije nas ni pozvala", duhovito su komentirali.

S druge strane, Ivanov otac, poznati skladatelj i producent Tonči Huljić, nije želio komentirati medijske napise.

"Ispod razine mi je uopće komentirati takve stvari, neka pišu što pišu, a i vi pišite što želite pisati", zaključio je.

Kurir je ranije pisao da su Rozga i Huljić prije više od godinu dana obnovili svoju vezu te da svoju ljubav njeguju daleko od znatiželjnih pogleda.

Iako Jelena nije javno potvrdila navode o ljubavi s 11 godina mlađim glazbenikom, ranije je priznala da je njen izabranik bio prisutan na njezinom koncertu u Beogradu, gdje joj je davao podršku, a nedavno smo objavili i fotografije njihove romantične šetnje iz Budimpešte kada su zajedno posjetili koncert grupe Coldplay.

Na pitanje o vezi pjevačice i njegovog sina, Tonči Huljić je ranije za srpski Blic rekao:

"Neću ja sinu ulaziti u krevet. Podržavam ako je to njihova sreća, ako nije istina, nikome ništa."

Dugogodišnje poznanstvo

Jelena i Ivan poznaju se još od 1996. godine, kada je ona postala pjevačica Magazina, a on bio dječak. No, glasine o romansi počele su 2009. godine, kada je Jelena imala 32, a Ivan 21 godinu.

Tada se pisalo da je mladi Huljić bio čest gost u Jeleninom stanu na splitskim Brdima te da su bili nerazdvojni. No, ni tada ni sada nijedno od njih nije javno potvrdilo romansu.

