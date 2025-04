Jelena Rozga prvi put priznala vezu s Ivanom Huljićem: 'Mi ništa ne krijemo'

Pjevačica Jelena Rozga (47) ekskluzivno nam je priznala da je u vezi s Ivanom Huljićem (37). Na dodjeli Večernjakove ruže, pjevačica se pojavila u društvu svoga dečka, a svoju sreću nisu mogli sakriti.

"Mi ništa ne krijemo", poručila je pjevačica sa smiješkom na licu.

Na njenom licu jasno se vidi da je sretna i zaljubljena, a na ceremoniji je zablistala besprijekornim izgledom. Tajnu svog savršenog izgleda, kaže, nalazi u zdravoj prehrani.

"Pazim, apsolutno pazim. Zdrava prehrana tu sigurno igra veliku ulogu", rekla nam je.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Rozga je večeras zablistala u šljokičastoj haljini, a kod odjeće joj je najvažnije da je udobno.

"Volim modu, stvarno. Ali najbitnija mi je udobnost. Neću stati na pozornicu ako me nešto steže ili ako ne mogu podići ruku, to me stvarno nervira. Ne želim biti u garderobi, želim biti na pozornici i uživati u glasu, pjesmama i publici. Udobnost mi je ključna", poručila je.

