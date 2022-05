Pjevačica Jelena Rozga rijetko kada govori o svom ljubavnom i privatnom životu, no i tome je došao kraj. Rozga je napokon otkrila zašto je sama i zašto joj se ništa ne događa u ljubavnom životu.

Tajni život Rozge

Pjevačica je za Grand TV otkrila da joj ne treba muškarac da bi bila sretna.

"Ponekad bih to trpjela, sad više ne. Ne da mi se. Ako se ne razumijemo, onda bolje ne. Želim da mi život bude lijep, ispunjen pjesmom. Radim posao koji volim najviše na svijetu. Glazba je nešto najdivnije", rekla je pjevačica dodavši kako ima lijep život i kako ne može reći da joj je loše: "Ja imam dobrih i loših dana, kao i svi, ali mi je lijepo", ispričala je Rozga.

Podsjetimo, posljednja veza splitske pjevačice, za koju je znala javnost, bila je ona s violončelistom Stjepanom Hauserom, navodno je s njim bila dvije godine, a prekinuli su 2017.

Osim ljubavnom života, Rozgu su upitali i o tome što misli o tome da je mediji zovu hrvatskom, modnom ikonom. "Ja volim modu. Volim street brendove i street style", ispričala je te dodala da privatno voli biti u jeansu, ali da modne izbore za nastupe ipak bira sa stručnjacima.

Na komentar kako je jedna od najpoznatijih pjevačica u regiji i kako je već dugo na sceni, Rozga je odgovorila: "Ja se ne osjećam tako. Sad je punih 26 godina… Nikad nisam bila u boljoj energiji nego što sam sad zato što sada znam što želim. Posložila sam za ovu godinu puno stvari za obaviti, ali koliko god znam koliko će mi to uzeti vremena, stresa i živaca, toliko sam i spremna na sve izazove koji me čekaju u ovoj, a i u sljedećoj godini."

Uz to, novinar je Rozgu pitao kako to da vjeruje u numerologiju te je istaknuo zašto joj je baš sretan broj sedam. Ona je sama pak rekla kako ju sedmica prati i da joj je sretan broj cijeli život. Osim toga, ispričala je kako voli proljeće: "Volim proljeće, iako imam problema s alergijama. Ujutro budem zamantana, teško se budim i nekako bih samo spavala. Ali to more i ljepota te vuku da ujutro odeš na kavu i da se središ."