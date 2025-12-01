Ante Gelo i Jelena Perčin u blagdanskoj čaroliji: Pažnju ukrao komentar njezine kćeri

Poznati hrvatski glazbenik Ante Gelo (59) odlučio je iskoristiti prve dane prosinca za bijeg od svakodnevice te je sa svojim pratiteljima podijelio djelić tople blagdanske atmosfere iz inozemstva. Na najnovijoj fotografiji cijenjeni gitarist i aranžer pozira vidno raspoložen u društvu svoje partnerice, glumice Jelene Perčin (44).

Par je snimljen u spontanom trenutku tijekom vožnje na jednoj od atrakcija božićnog sajma, mašući kameri iz bijele kapsule ukrašene zimskim motivima. Uz kratak, ali jasan opis "Luxembourg Advent" popraćen nizom emotikona božićnih drvaca, Gelo je dao do znanja da par uživa u predblagdanskom ugođaju u srcu Europe.

Ovo putovanje samo je nastavak njihovih zajedničkih avantura, s obzirom na to da su nedavno posjetili i New York. Čini se da Gelo i Perčin uspješno balansiraju privatni i poslovni život, jer osim što zajedno putuju, surađuju i na novoj RTL-ovoj seriji "Divlje pčele". Jelena u seriji tumači jednu od uloga, dok će se Ante pojaviti u manjoj epizodnoj ulozi, potvrđujući da im zajednički projekti itekako leže.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Javila im se Jelenila kći

Pratitelji na društvenim mrežama s oduševljenjem su dočekali ovu objavu. Komentari su prepuni lijepih želja i komplimenata, a posebno se istaknuo onaj Jelenine starije kćeri Lote (16), koju je dobila u prvom braku s zagrebačkim poduzetnikom Kristijanom Babićem, koja je paru ispod fotografije poručila: "Preslatki ste mi, a mama posebno".

Nakon godine ispunjene velikim događajima, poput vjenčanja sina Jana u listopadu i brojnih koncerata, Ante Gelo očito je pronašao savršen način za opuštanje i punjenje baterija u najljepšem društvu.

Podsjećamo, osim Lote, Jelena još ima i kćer Mašu (7) i sina Jakšu (5) koje je dobila u drugom braku s glumcem Momčilom Otaševićem.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni niske temperature ne zaustavljaju hrabre: 'Nakon ovog mogu do preksutra biti budan'