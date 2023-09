Srpska pjevačica Jelena Karleuša vrlo je aktivna na društvenim mrežama te ne planira nikome ostati "dužna", javlja Srbija danas.

Ona se, naime, dotakla hita "Mašala" sa svog albuma "Alfa" te je objasnila što joj je bila inspiracija. Spomenula je i Ognjena Vranješa, kojeg je nazvala "osvetnikom".

"Kao žena i majka koju su na ovim prostorima 30 godina (i to čine i dalje) najbrutalnije vrijeđali, omalovažili po svim osnovama, pravili mene ribetinu na ružnu, seksualno me zlostavljali bez milosti objavljujući moje gole slike koje su bile djelo osvetnika… pravili me netalentiranom, iako imam desetljeća karijere, fanova i hitova koje malo koji pjevač može izvesti, uvjeravali da sam neuspješna i bezvrijedna, nevažna, baš oni najnevažniji i najneuspješniji, udarali mi na djecu i obitelj, napisala sam ovu pjesmu iz inata! Ne dozvolite nikada da vas ponižava i omalovažava, da utječe na vaš život i raspoloženje! Pogledajte se u ogledalo i kažite sebi: 'Mašala!'", napisala je Jelena.

Negirala je vezu s Ognjenom

Podsjetimo, prije nešto više od četiri godine objavljene su snimke gole Karleuše, koje je prema njenim riječima, plasirao Ognjen. Mediji su se tada raspisali da su njih dvoje bili u tajnoj vezi. Ognjen je svojevremeno svoju stranu priče otkrio za Kurir.

"Naravno da se kajem. Sramota me je što sam takvu osobu poznavao. Vrijeme ne možemo vratiti, ali možemo pojedine ljude izbrisati iz života," rekao je te je otkrio što sada osjeća prema Jeleni. "Od ljubavi do mržnje linija je tanka, a pošto više nema linije, onda je sve jasno".

Jelena, je, pak, cijelo vrijeme tvrdila da Ognjena niti ne poznaje te da je on izmislio aferu s njom samo radi publiciteta.