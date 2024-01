Srpska pjevačica Jelena Karleuša (45) poznata je po svojim golišavim "outfitima" koje svakodnevno dijeli sa svojim pratiteljima na Instagramu, zbog čega ju mnogi osuđuju, a ona im sada svima začepila usta.

Pjevačica je putem Instagram storyja odgovorila "hejterima" koji joj govore da mora biti gola kako bi bila zvijezda, a ona je zanimljivim argumentom opovrgnula tu njihovu tvrdnju.

"Kad mi neki hejter amater napiše da se ja moram skinuti i pokazati sise i guzicu da bih bila zvijezda , ja se iskreno zapitam... Majke mi... zapitam se zašto sam onda potrošila silne milione na krpe kad sam stalno gola i kakve je to sise i guzicu imam kad sam zvijezda 30 godina. Ipak mora tu biti još nečega. Hmmm... što to može biti? Jaooo znam... Glupa sam! To je afrodizijak", napisala je Karleuša.

Foto: Instagram Foto: Instagram Jelena Karleuša začepila usta hejterima

Nikad bolje nije izgledala

Podsjetimo, pjevačica je nedavno objavila fotografije s dočeka Nove Godine, a mnogi pratitelji su primijetili kako nikada nije bolje izgledala te su ju usporedili s Barbie lutkicom.

Svoje tijelo je dovela u red nakon što je porazgovara s nutricionistkinjom pomoću koje je promijenila prehranu i time izgubila 10 kilograma.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako su povezani Trumpov novinar, Karleuša i umjetna inteligencija? Odgovor je jednostavan, odmah iza ugla...

