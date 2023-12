Srpska pjevačica Jelena Karleuša (45) ispričala je kakvu komunikaciju je imala s popularnom pjevačicom Aleksandrom Prijović (28), koja je napunila pet Arena, a osim nje spomenula je i pjevačice Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac te im dala veliku podršku.

Karleuša je na svom Instagramu objavila story na kojem je postavila fotografiju s Telegrafa, na kojoj Prijović stoji ispred nje i razgovara s njom. Opisala je na koji način joj je prišla i kakav je dojam na nju ostavila, a osim nje pohvalila je i Rozgu i Bekvalac, koje su bile gošće na Prijinom koncertu te Draganu, koja sljedeće godine u svibnju puni Arenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prija je izuzetno PRIJAtna žena koja mi je prišla s puno poštovanja, pohvalila moju djecu kao lijepo odgojenu i neodoljivo me podsjetila na Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac, koje su isto tako mega fine u komunikaciji sa mnom. Šta da kažem osim da me vole te blage žene (ne znam što vide u meni divljoj) i da me MAC MAC pristupom potpuno razoružaju. Da sam muško, vrtjele bi me oko malog prsta, kupila bih im po Birkin, ovako imaju svu moju podršku", napisala je Karleuša na storyju.

Foto: Instagram Foto: Instagram Jelena Karleuša o Aleksandri Prijović

Podsjetimo, Karleuša je u listopadu kada je krenula 'Prijomanija' oplela po popularnoj pjevačici izjavivši da je njezina glazba 'trash', a nedugo nakon toga optužila ju je za kupovinu lažnih klikova i općenito "zavaravanje publike". Zatim je pohvalila Draganu Mirković izjavivši da je zaslužila 30 Arena u Beogradu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Glazba koju slušaju mladi: 'Nisu baš cajke, malo je drugačiji ritam, malo je modernije sve'