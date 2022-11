Srpska folk pjevačica Jelena Karleuša je nedavno održala konferenciju za novinare povodom nastupa za Novu godinu. Jelena je odgovarala na mnoga pitanja novinara i otkrila pikanterije o svom odnosu s Duškom Tošićem.

Poznato je da Jelena ne priča puno o svom privatnom životu. Nakon incidenta koji se dogodio za Božić kada ju je Duško napao, ona o svom suprugu nije rekla ništa negativno.

"Ne znam zašto vas interesira moj odnos s Duškom. Obitelj je na okupu, on generalno smatra da ja ne trebam pričati o njemu u medijima i ja se bojim njegovog odvjetnika. Posljednji put kada sam to napravila, njegov odvjetnik me odmah zvao i zaprijetio", rekla je Jelena, a prenosi Kurir.