Srpska pjevačica Jelena Karleuša (45) izbezumila fanove svojim videom na Instagramu na kojem pozira u oskudnijem bikiniju te se mazi po tijelu.

Karleuša je objavila video iz Dubaija, gdje je pozirala sjedeći na krevetu u tamno zelenom bikiniju, koji jedva prikriva njezina najintimnija područja. U jednom trenutku pjevačica rukom prelazi pa svom trbuhu i mazi se. Može se primijetiti i kako pjevačica nema ni trunke šminke na sebi, a fanovima je poručila da prestanu jesti životinje.

"Filteri, fotošop, operacije, iluzija, osvjetljenje, kutovi, besramni, stari, odvratni, sramotni, glupi, otvoreni samo fanovi, jeftini… izaberi svog borca i napadaj. Ali molim vas, nemojte jesti životinje. Sad idem na plažu", napisala je u opisu objave.

Nije oduševila pratitelje

Fanovi su ogorčeni njezinom objavom. Smatraju da je previše razgolićena te da je loš primjer svojim dvjema kćerkama.

"Ovako izgleda majka dvije kćerke kojima bi trebala biti neki uzor ..Tužno je ovo i degutantno", "Bože, ova žena ubila za snimanje pornografije , kakva će joj djeca biti kad narastu. Užas.", "Lijepo djeci za gledati majku.. wooww", "Lijepo, tijelo se odlično ocrtava i u garderobi. Da probaš se nekada obuči?", pisali su joj.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL Karleuša na nastupu

Podsjetimo, pjevačica je nedavno putem Instagram storyja odgovorila "hejterima" koji joj govore da mora biti gola kako bi bila zvijezda, a ona je zanimljivim argumentom opovrgnula tu njihovu tvrdnju.

"Kad mi neki hejter amater napiše da se ja moram skinuti i pokazati sise i guzicu da bih bila zvijezda , ja se iskreno zapitam... Majke mi... zapitam se zašto sam onda potrošila silne milione na krpe kad sam stalno gola i kakve je to sise i guzicu imam kad sam zvijezda 30 godina. Ipak mora tu biti još nečega. Hmmm... što to može biti? Jaooo znam... Glupa sam! To je afrodizijak", napisala je Karleuša tada.

