No, tu se nije stišala drama oko poznatog para. Naime, Kurir je objavio da je Karleuša Tošića prijavila za nasilje zbog toga što je u Turskoj viđen s drugom ženom. Nakon tog sukoba, pjevačica je na Instagramu sve to demantirala. "Dosta više bolesnih laži u Kuriru i u svim drugima tabloidima! Odje*ite! Ne tjerajte me opet da vas sve tužim! Ne izmišljajte ovakve tekstove više godinama! Ostavite moju obitelj i mene na miru!", poručila je Karleuša, no izvor za srpske medije je ipak imao sočniju priču...