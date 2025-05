Jelena Đoković otvoreno problemima u braku: 'Bila sam anksiozna, to me uništilo'

Jelena Đoković (38), supruga jednog od najboljih tenisača svijeta Novaka Đokovića (37), u posljednje vrijeme sve češće javno progovara o temama mentalnog zdravlja, roditeljstva i izazovima života uz vrhunskog sportaša. U intervjuu za Story.rs podijelila je svoje iskustvo s anksioznošću i pritiskom uloga koje nosi.

Foto: Instagram Novak i Jelena Đoković

Otkrila je kako se godinama nosila s osjećajem tjeskobe koji je utjecao na njezin svakodnevni život, ali i na brak. ''Ponekad sam se osjećala preopterećeno što je mnogo utjecalo na moje rezultate i otvorenost za nova iskustva, učenje i prijateljstva. Anksioznost i stres nisu šala'', poručila je Jelena.

Priznala je da ju je anksioznost duboko promijenila, narušila njezinu sliku o sebi i dovela do trenutka kada je shvatila da više ne može sve sama. ''Bila sam anksiozna, to me uništilo, moju sliku o sebi. Mislila sam da sam superžena, da mogu odgovoriti na sve potrebe svog muža i djece, a onda sam se morala suočiti sa strahovima. I sreća je što se to dogodilo jer sam se probudila i shvatila da se moram posvetiti sebi''.

Pričala je i o dinamici u braku s Novakom, gdje se neko vrijeme osjećala zapostavljeno i u sjeni. ''Bit će hrabro od mene što ovo kažem pred milijunima, ali pokušavala sam se natjecati s Nolom. Mislila sam da ne dobivam dovoljno priznanja koje zaslužujem, a da se moj rad ne vidi jer se sve odvija u pozadini. Sve što sam radila bilo je nevidljivo. Žene nemaju prostora za progovoriti i pokazati se, postoji stereotip o ženama sportaša, kako trebaju izgledati i ponašati se. Nekada me je boljelo što sam prepoznata samo kao njegova žena, sad to nosim s ponosom'', priznala je iskreno Jelena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Novak i Jelena Đoković poznaju se još iz srednjoškolskih dana, a njihova veza započela je u skromnim okolnostima, kada su oboje tek sanjali o uspjehu. Jelena je u više navrata isticala da su tada živjeli gotovo bez novca i da im putovanja nisu bila lako dostupna. Nakon godina zajedničkog rasta i podrške kroz sve faze Novakove karijere, par se 2014. godine vjenčao na luksuznom crnogorskom poluotoku Sveti Stefan. Danas su ponosni roditelji sina Stefana i kćeri Tare, a unatoč velikoj medijskoj pažnji, trude se obiteljski život zadržati što privatnijim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Novinarka bocnula Selak Raspudić: 'Vi imate neki problem s time?'

Tekst se nastavlja ispod oglasa