PRAZNIK ZA OČI / Nataša Bekvalac u prozirnoj opravici izvela pravi erotski šou, a kad je okrenula guzu - sijevnule metalik tangice!

Jedna od omiljenih srpskih estradnih pjevačica Nataša Bekvalac, koja se nedavno vratila iz Amerike gdje je bila na velikoj turneji, nastupila je na Belgrade Music Week festivalu te očarala okupljenu publiku odabirom svoje odjevne kombinacije. Nastupila je praktički u crnom donjem rublju ukrašenom šljokicama, a nosila je i crni korzet. Njene vitke noge došle su do izražaja u crnim te školjastim hulakopkama. No, ipak u prvom planu bile su njezine bujne grudi. Preko cijele odjevne kombinacije je nosila krzneni bolero. Pjevačicu je iz publike podržala kolegica Sara Jo. Podsjetimo, Nataša iza sebe ima tri braka. Prvi suprug pjevačice bio je vaterpolist Danilo Ikodinović s kojim ima kćer Hanu. Par se razveo 2011. godine. Nakon toga, pjevačica je ljubila rukometaša Ljubu Jovanovića i za njega se vjenčala 2015. godine, no 2017. godine su se razveli. Onda se udala za poduzetnika Luku Lazukića s kojim je dobila kćer Katju. Rastali su se godinu dana poslije, nakon što se Balkanom proširila vijest da ju je suprug pretukao.