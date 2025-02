Jay-Z oslobođen optužbi za silovanje maloljetnje djevojčice

Optužbe protiv poznatog repera Jay-Z-ja, pravog imena Shawn Carter, za navodno silovanje 13-godišnje djevojčice 2000. godine, odbačene su nakon što je tužiteljica povukla svoju građansku tužbu. Tužba je također uključivala repera Seana "Diddyja" Combsa, koji se trenutno suočava s brojnim optužbama za seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima.

"Ovo je pobjeda. Besmislene, izmišljene i šokantne optužbe su odbijene. Ova tužba bila je neutemeljena i nikada nije imala perspektivu", rekao je reper nakon presude, prenosi Daily Mail.

Foto: Profimedia

O čemu je riječ?

U prosincu 2024. godine, anonimna tužiteljica, poznata kao Jane Doe, podnijela je građansku tužbu protiv Cartera i Combsa, tvrdeći da su je silovali na afterpartyju nakon dodjele MTV Video Music Awards 2000. godine. Prema navodima iz tužbe, nakon što je konzumirala piće koje ju je omamilo, odvedena je u spavaću sobu gdje su je navodno napali Carter i Combs, dok je neimenovana ženska slavna osoba promatrala događaj.

Carter je odmah negirao optužbe, nazivajući ih "gnusnim" i "pokušajem ucjene". Njegov odvjetnik, Alex Spiro, istaknuo je da su optužbe "neutemeljene i bez ikakvih dokaza".

Foto: Profimedia

Razvoj događaja i povlačenje tužbe

Tijekom pravnog procesa, tužiteljica je imala određene nedosljednosti u svojim tvrdnjama, pišu strani mediji. Primjerice, tvrdila je da ju je njezin otac pokupio nakon navodnog incidenta, no on se nije mogao sjetiti takvog događaja. Također, navela je da su članovi benda Good Charlotte svjedočili događaju, no utvrđeno je da su oni u to vrijeme bili na turneji izvan New Yorka.

Zbog tih i drugih nedosljednosti, odvjetnik tužiteljice, Tony Buzbee, podnio je zahtjev za dobrovoljnim povlačenjem tužbe 14. veljače 2025. godine, što znači da se ista tužba ne može ponovno podnijeti. Njegov odvjetnik, Alex Spiro, pohvalio je Cartera što je "ostao čvrst i očistio svoje ime bez nagodbe".

Foto: Profimedia

Trenutni status Seana "Diddyja" Combsa

S druge strane, Combs se suočava s ozbiljnim optužbama za trgovinu ljudima i seksualno zlostavljanje, te mu je suđenje zakazano za svibanj 2025. godine. Njegovi odvjetnici također su odbacili optužbe kao "neutemeljene" i "temeljene na lažima".

