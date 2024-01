Glumac Jason Priestley (54) ranije je živio s glumcem Bradom Pittom (60) u Los Angelesu, a nedavno je u emisiji 'Live With Kelly and Mark' otkrio kako je to dijeliti životni prostor s holivudskim ljepotanom.

Brad je bio pristojan cimer

"Bilo nas je troje koji smo živjeli u dvosobnom stanu u stvarno lošem dijelu L.A.", priznao je Priestley.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: profimedia Foto: profimedia

Priestley je Brada opisao kao 'pristojnog cimera'.

"Brad nije bio tako loš kao moj drugi cimer, koji je bio apsolutna katastrofa, ali Brad je bio u redu", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko će duže bez tuširanja?

Jason je otkrio da su se "natjecali" tko može najduže izdržati bez tuširanja.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

“Igrali smo ovu igru, svi mi, da vidimo tko može najduže izdržati bez tuširanja. Sada razmišljam o tome i kažem sebi 'Stari, kako odvratno! O čemu si razmišljao?", rekao je Jason.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Brad Pitt

Kada su ga pitali tko bi pobijedio na tim 'natjecanjima', Priestley je rekao: "Brad, uvijek Brad. Mislim da to više ne radi, ali tada je mogao dugo izdržati bez tuširanja", otkrio je Priestley, piše Entertainment Weekly.

POGLEDAJTE VIDEO: Brad Pitt slavi 60. rođendan. O tajni mladolikog izgleda za Direkt govore vršnjak Škoro i Vuco