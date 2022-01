Holivudski glumac Jason Momoa (42) i njegova supruga Lisa Bonet (54) razišli su se nakon 16 godina veze. Međutim, čini se da Jasonu razvod nije baš dobro sjeo, glumac navodno već nekoliko dana živi u kamperu.

Kamper je postao njegov dom?

Jason Momoa zadnjih dana jako puno vremena provodi u svom kamperu, parkiranom u dvorištu jednog prijatelja, u Los Angelesu. Nakon što je ovog mjeseca objavio šokantnu vijest da se razvodi od supruge Lise Bonet, zvijezda Aquamana, koja je teška 14 milijuna dolara, primijećena je kako izlazi iz kampera, vrijednog 750 tisuća dolara, ranije ovog tjedna, prenosi Daily Mail.

Glumac se navodno jako zapustio i ne mari za svoju raščupanu kosu i poderanu odjeću. Jason je svoj Ford RV, koji je prije koristio kao smještaj dok je snimao filmove na određenim lokacijama, parkirao u dvorištu prijatelja samo nekoliko kilometara dalje od njegove kuće vrijedne 3,5 milijuna dolara, u kojoj žive Lisa i djeca, kći Lola (14) i sin Nakoa-Wolf (13).

Jason je toliko odan svom kamperu da ga je kupio za premijeru prvog filma o Aquamanu, 2018. godine. Glumac ga je koristio umjesto hotela tijekom snimanja filmova, to je potvrdio i insajder za The Sun te rekao: "Prilično često boravi u njemu i odlučio je spavati tamo jer je tako bliže plaži. On stvarno nije tip za luksuzna odmarališta". Prije nego što je postao slavan, Momoa je živio u malom kombiju, u kojem je proveo sate putujući po Irskoj s jednim prijateljem.