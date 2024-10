Jasenko Houra o tri rasprodane Arene, rekordu i Aleksandri Prijović: 'To su ljudi iz druge glazbe'

U prosincu će Zagreb biti u znaku Prljavaca. Tri koncerta u Areni, jedno za drugim, za legendarnu ekipu iz Dubrave znači ispisivanje povijesti. Prljavo Kazalište, bend koji nije samo glazbeni fenomen već dio nacionalnog identiteta, ovim pothvatom obara hrvatski rekord i osvaja srca publike koja ih prati već više od četiri desetljeća. Svi ljubitelji njihovih hitova znaju da Prljavci nisu samo bend – oni su simbol generacija. Od "Heroja ulice" do "Lupi petama," svaka pjesma nosi priču, svaku pjesmu publika proživljava kao da je njihova. I zato nije iznenađenje što su ulaznice za prosinačke spektakle planule brzinom svjetlosti, a zagrebačka Arena spremna je 12.,13. i 14. prosinca postati središtem emocija, sjećanja i onih zajedničkih trenutaka koje može donijeti Prljavo Kazalište.

''Nisam obraćao pažnju je li ovo rekord ili ne, iskreno mislio sam da je već netko napravio tri koncerta u Areni. Sve je u redu, lijep je osjećaj'', rekao je Jasenko Houra za Net.hr. Zanimalo nas je i kako se dečki iz benda pripremaju za ovaj glazbeni spektakl.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

''Mi smo od 5. srpnja do 2. kolovoza napravili devet tisuća kilometara, imali smo koncert za koncertom, i ne brinem se hoćemo li imati snage. Dečki su u ozbiljno dobroj formi, imaju svakodnevne probe od 2 i pol sata. Naravno, treba i koncentracija za sve to, ali to je jedno zadovoljstvo pa čovjek onda drugačije funkcionira. Evo dok sada razgovaramo, bend već priprema kofere za Zurich pa Skoplje, stalno su u pogonu i ne brinem se za njih. Profesionalci se znaju sačuvati u nekim stvarima, a na neke stvari ne možete utjecati…'', priča nam legendarni glazbenik.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Upitali smo ga i planiraju li možda oboriti rekord Aleksandre Prijović koja je prošle godine napunila čak pet zagrebačkih Arena.

''Ne gledam koliko je netko radio, to su ljudi iz druge glazbe, netko će napraviti vjerojatno i deset, potpuno je irelevantno. Na kraju su vam uvijek mjerodavni rezultati koliko je karata bilo prodano. Često vidimo da su neki izvođači na jednom koncertu imali posjetitelja koliko su drugi na tri. Mi koji radimo ovaj posao znamo dobro kako stvari stoje, a jedina je istina da je Arena jedino mjesto koje sada imamo. Zagreb je došao na tu granicu da drugih dvorana nema, nema Doma sportova, nema stadiona pa se sve koncentrira na Arenu'', rekao nam je glazbenik za kraj.

