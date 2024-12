Jana Dužanec jedna je od najuspješnijih poduzetnica u Hrvatskoj: Stvorila je carstvo

Jana Nails danas je jedan od najpoznatijih beauty brendova u regiji, a iza njegovog uspjeha krije se Jana Dužanec - poduzetnica koja je do uspjeha došla ustrajnošću i ljubavlju prema nail artu. Brend se s vremenom proširio i na kozmetiku te razne make-up proizvode pa je njegov asortiman sada teško i pobrojati, ali jedno je sigurno - od Jana Nailsa u budućnosti se može još mnogo toga očekivati.

U razgovoru za Net.hr, Jana je otkrila kako je sve počelo, koji su bili izazovi na njenom putu, a podijelila je i nekoliko savjeta za sve one koji žele krenuti njezinim stopama.

Poznato je da vaša priča započinje s velikom ljubavlju prema noktima i umjetnosti u maloj studentskoj sobi. Kako ste otkrili da je to vaša strast i da ste talentirani za umjetnost?

Moja priča je doista započela je u studentskoj sobi, gdje sam, uz studij ekonomije i marketinga, otkrila svoju strast prema nail artu. Sve je doista počelo kao hobi, jer sam oduvijek imala potrebu za kreativnim izražavanjem, a nokti su postali svojevrsno platno mog kreativnog izričaja. Kao i mnogi mladi ljudi nisam, u zadanom trenutku, mogla odlučiti što je moj životni poziv i tek danas uviđam kako to nije bilo ništa izvanredno ili u neprikladnom trenutku – naprosto ljudi se traže karijerno, a ujedno i osobno, tako da konzervativna shvaćanja jednoznačnosti profesije danas više ne vrijede. U početku sam krenula s jednostavnijim tipovima dizajna, no ubrzo sam shvatila da me to ispunjava na način s kojim ništa drugo nije bilo usporedivo. Vlastiti talent nisam osvijestila odmah, već s vremenom, kroz vježbu i eksperimentiranje, shvatila sam da imam osjećaj za originalnu estetiku, za detalje i harmoniju na malom prostoru izražavanja - što je ustvari esencija nail arta. Tim procesom došla sam do razine u kojoj sam odlučila investirati značajno vrijeme, a ponajprije i vlastitu energiju, sve u cilju da napredujem u nail art vještini. U konačnici, ljubav prema dizajnu i kreaciji estetike noktiju postaje moja profesija, a iz hobija se neosporno razvila karijera.

Što vas je motiviralo da od hobija stvorite uspješan poslovni projekt?

Iako sam u početku nail dizajn doživljavala kao hobi, ubrzo sam shvatila da postoji mogućnost da svoju kreativnost pretvorim u poslovnu realnost. Motivirala me kombinacija strasti prema nail artu te poslovnog znanja i intuicije koje sam razvila tijekom studija ekonomije. Nakon svih godina rada na sebi, usavršavanja vještina i stjecanja iskustva, moja odvažnost da stvorim vlastiti brand je rasla.

Željela sam svoj rad i kreativni potencijal pokazati svijetu, i u konačnici ponuditi kvalitetne proizvode i edukaciju u nail beauty industriji. Ta ideja nije zasnovana samo na ostvarenju nečega što osobno volim, već je i temelj želje za stvaranjem dugoročne vrijednosti i pozitivnog utjecaja u kompletnoj industriji. Tako je, uz mnogo rada, truda i planiranja, nastao brand Jana Nails, koji spaja moju ljubav prema umjetnosti noktiju i moje poslovne ambicije. Taj spoj moje izražajne i poslovne strasti omogućio mi je da iz hobija stvorim uspješan poslovni model, čijim rastom i razvojem se danas mogu pohvaliti.

Koji su bili najveći izazovi na početku vaše karijere?

Na početku karijere najveći izazovi bili su svakako povezani s ograničenim početnim kapitalom te činjenicom da sam sve radila osobno – od kreacije i proizvodnje određenog proizvoda, pa do marketinga i kompletne administrativne organizacije. Morala sam naučiti kako balansirati kreativne i poslovne aspekte branda, što nije bilo nimalo jednostavno. Istovremeno, izazov je bio uskladiti moje inicijalno formalno obrazovanje sa počecima nove, posve drugačije karijerne branše, uz vremenske limite koji vas ograničavaju, no istovremeno i tjeraju da ih prekoračite.

Jedan od najvećih izazova bio je odabir kvalitetnih dobavljača te usklađivanje cijene i kvalitete proizvoda, jer sam željela samo najbolje kako za sebe, tako i za moje klijente. Razvijanje vlastite linije proizvoda zahtijeva puno testiranja, što alikvotno znači i mnogo vremena, a sve se odvija u uvjetima iznimno ograničenih financijskih i vremenskih okvira.

Također, suočavala sam se s izazovima u pogledu proširenja tržišta i izgradnje baze vjernih klijenata, što je zahtijevalo puno truda i rada na promociji brenda te kvalitetnom usmjeravanju prema cilju kako izdvojiti vlastiti brand, osim cijenom i kvalitetom, u raznovrsnoj ponudi ostalih nail design brandova.

Usprkos svim izazovima, moja motivacija i upornost da nastavim ka cilju nisu opadali i slijedila sam dalje svoju misiju. Unatoč preprekama koje prolazi svaka start-up kompanija, moj je fokus ostao na razini, jednako kao i strastveni pristup poslu kojim se vodim i danas.

Foto: Instagram Jana Dužanec

Jana Nails je danas globalno poznat brend. Što mislite da ga čini posebnim u usporedbi s konkurencijom?

Jana Nails je nedvojbeno specifičan i sada jasno prepoznatljiv brend. Posebnim ga čini, kako sam već spomenula, velika strast i posvećenost tome što radimo – svaki proizvod koji plasiramo na tržište osobno testiram i dizajniram, i time stojim iza svakog proizvoda garantirajući njegovu kvalitetu. Osobna posvećenost i fokus na svaki detalj potvrđeno je vidljiva u svakom dijelu Jana Nails poslovanja.

Važna je i naša inovativnost te stalno unapređivanje proizvodnih procesa i kvalitete finalnih proizvoda. Osim što nudimo visokokvalitetne proizvode za njegu noktiju, uvijek tražimo nove načine kako proširiti našu ponudu u skladu s potrebama i željama naših kupaca. Proširenje asortimana, uključujući make-up liniju, personalizirane rokovnike i mirise za automobile, omogućilo nam je da stvorimo brend koji ne nudi samo proizvode za nokte, već jedan sveobuhvatni lifestyle asortiman.

Nastavno, može se zaključiti da je jako važan naš pristup tržištu – osluškujemo želje naših kupaca i stalno se prilagođavamo trendovima, ali nikada ne gubimo iz vida ono što nas čini autentičnima. Naša komunikacija s kupcima, transparentnost i angažman na društvenim mrežama također nas izdvaja na način što naše klijente okupljamo u određenu zajednicu u kojoj dijelimo uzajamno povjerenje, a naši kupci to prepoznaju i nagrađuju stalnim interesom.

Jana Nails spaja ljubav prema ljepoti i estetici s poslovnom angažmanom - svojim iskustvom i znanjem s područja poslovne ekonomije i marketinga trudim se upravljati brandom i strateški donositi odluke koje omogućuju stalni i globalni rast branda.

Kako je tekao proces stvaranja vlastitih proizvoda za nokte? Je li bilo teško uskladiti kvalitetu i tržišne zahtjeve?

Proces stvaranja vlastitih proizvoda za nokte bio je izazovan, no istovremeno uzbudljiv i inspirativan. Na samom početku, glavni je fokus bio na visokoj kvaliteti i stalnim inovacijama, a istovremeno smo željeli osigurati da naši proizvodi zadovolje tržišne zahtjeve te potrebe naših kupaca.

Kada smo započeli, ključno je bilo ulaganje u istraživanje tržišta kako bismo shvatili što kupcima nedostaje ili što bi moglo ponuditi kao bolje rješenje realne potražnje. Temeljem rezultata istraživanja, započeli smo razvoj vlastitih proizvoda, započevši s osnovnim proizvodima za njegu noktiju poput gelova i trajnih lakova.

Jedan od najvećih izazova bio je usklađivanje kvalitete proizvoda s tržišnim zahtjevima jer kupci danas zahtijevaju gotovo savršen proizvod – uz visoku pigmentaciju, žele i dugotrajan učinak, no ujedno i brzinu te jednostavnost primjene. Osim toga, važno je bilo zadržati konkurentne cijene, što je zahtijevalo pažljivo balansiranje proizvodne dinamike i kvalitete.

Testiranje proizvoda postalo je ključni korak u tom procesu. Svaki proizvod sam osobno testirala u cilju garancije besprijekorne funkcionalnosti besprijekorna, a istovremeno i Jana Nails visoko postavljenih standarda kvalitete. Započela sam s manjim količinama proizvoda, a svaki put kad bi uočili ikakav nedostatak, vraćali se na početak i radili korekcije.

Budući da smo radili s različitim proizvođačima na različitim kontinentima, bilo je važno pratiti i osigurati kontinuitet visokih standarda kvalitete sirovina te kontrolirati proizvodne procese. Kako naši proizvodi nastaju u različitim zemljama poput Japana, Kine, SAD-a, Indije i Koreje, izazov je bio osigurati dosljednost u kvaliteti, bez obzira na lokalitet proizvodnje.

Unatoč izazovima, uz puno strpljenja, testiranja i ulaganja, uspjeli smo stvoriti liniju proizvoda koja zadovoljava tržište i našim kupcima nudi kvalitetu koju traže. Mislim da je tajna uspjeha u stalnom usavršavanju, osluškivanju tržišta i našoj predanosti kvaliteti i inovaciji, što je otpočetka bio te i danas jest cilj Jana Nails branda.

Foto: Instagram Jana Dužanec

Imate li neki proizvod iz svog asortimana na koji ste posebno ponosni?

Posebno sam ponosna na naše J.-Laque trajne lakove i DuraGel baze. Ovi proizvodi su se izdvojili kao naši bestseleri, što to nije slučajno. J.-Laque trajni lakovi oduševljavaju kupce zbog svoje izvanredne pigmentacije i široke palete boja, što otvara put kreativnosti te stvaranje raznih stilova. Uz to, njihov dugotrajan učinak i lakoća primjene čine ih dodatno izuzetno popularnima.

Također, DuraGel baze su postale pravi hit jer pružaju bržu i lakšu primjenu u odnosu na klasične gelove, čineći proces manikure bržim i efikasnijim, a istovremeno održavaju visoku kvalitetu i dugotrajan rezultat.

Osim toga, veseli me i razvoj naše linije make-upa, između ostalog Bad Girl ruž, koji je već sada osvojio brojne nagrade. Teško mi je izdvojiti samo jedan proizvod - svaki ima svoju jedinstvenu vrijednost, rekla bih čak i osobnost, no važno je da i naša beauty linija polako, ali sigurno pronalazi svoj put do kupaca.

Koliko je važno imati dobar tim i kako birate ljude koji postaju dio vaše priče? Koliko zaposlenika trenutno imate?

Imati dobar tim je ključ uspjeha svakog poslovnog pothvata, a posebno u industriji koja je dinamična i stalno se mijenja što je slučaj u beauty industriji. Snažan tim ne samo da doprinosi svakodnevnim operacijama, već je i pokretač inovacija i napretka. Kroz zajednički rad, kreativnost i predanost, moj tim postavlja temelje za ostvarenje dugoročnih ciljeva i osigurava kontinuirani rast brenda.

Kada biram ljude koji će postati dio naše priče, najvažnija mi je strast prema poslu, radna etika i želja za učenjem i napredovanjem. Moji zaposlenici moraju imati pozitivan stav prema poslu, sklonost uključivanju u projekte te sudjelovanju u timskom radu, važno mi je da su fokusirani na kvalitetu proizvoda i usluge. Sve karakteristike tima su ključne u ostvarivanju poslovnih ciljeva te postizanju izvrsnosti u svakom segmentu poslovanja.

Također, jednako je važno da svaki član tima dijeli našu viziju i vrijednosti, jer samo tako možemo zajedno graditi dugoročnu i uspješnu budućnost. Povjerenje i međusobno poštovanje su osnovne vrijednosti koje njegujemo, jer kad svi idemo u istom smjeru, rezultati ne izostaju.

Na samim počecima Jana Nails branda, bilo nas je troje i sve se odvijalo sporije. S vremenom je došao nagli rast i širenje branda te nas danas u Hrvatskoj ima oko 40. Dodatno su tu i vanjski suradnici koje angažiramo prema potrebama određenog projekta.

Foto: Instagram Jana Dužanec

Kako uspijevate balansirati između poslovnih obaveza i privatnog života?

Moj posao nije klasičan, a kao poduzetnica dobro znam da svaki dan donosi novi izazov. Niti jedan radni dan nije isti, radno vrijeme nije standardno, a svaki dan zahtijeva prilagodbu. Moji dani obično počinju vrlo rano, između 4 i 5 ujutro. Radni tjedan je intenzivan, bez puno vremena za druženja i kave, jer sam maksimalno posvećena poslu koji mi je ujedno i strast. S ljubavlju sudjelujem u stvaranju svakog novog proizvoda, te zajedno sa svojim timom ulažem mnogo predanosti i pažnje u svaki detalj.

Iskreno govoreći, moj poduzetnički tempo jest izrazito naporan, kako fizički, tako i mentalno i ponekad je teško uskladiti sve obveze.

Smatram da nema osobe koja danas nije pod pritiskom suvremenog načina života, i da uvijek postoji faza života kada nešto trpi. Primjerice, kada sam na snimanjima koja zahtijevaju putovanja te traju i po nekoliko dana, ne mogu se potpuno posvetiti obitelji i privatnim obavezama, no uvijek nastojim nadoknaditi to vrijeme.

Kao Vaga u horoskopu, stalno težim balansu i svjesna sam da moram paziti da ne iscrpim svoje snage, jer povratak iz stanja neravnoteže ponekad nije lak. Na kraju dana, sreća i harmonija u obitelji su mi najvažniji, te činim sve što je potrebno ih održim.

Koji savjet imate za one koji žele uspjeti u beauty industriji?

Mladim ljudima koji sanjaju o svom biznisu uvijek kažem: vjerujte u sebe i svoje ideje, ali budite spremni na puno rada, učenja i ponekad – padova. Sve je to dio procesa. Prepreke su tu da bi ih savladali, a ne vas zaustave! Ako radite ono što volite i osjećate strast prema svom poslu, to će vam pomoći da prevladate izazove i nastavite dalje, čak i kad postane teško.

Najvažnije je da radite nešto što vas zaista ispunjava. Ljubav prema poslu čini i najteže trenutke podnošljivima – čak i kad mislite da sve ide nizbrdo, strast vas drži na pravom putu.

Okružite se ljudima koji vjeruju u vas i žele vas podržati. Dobar mentor ili kolega poduzetnik može biti pravo blago – od njih možete naučiti puno i dobiti inspiraciju kad vam zatreba.

I nemojte zaboraviti: organizacija vremena i postavljanje prioriteta su ključni. Naučite reći "ne" stvarima koje vas odvlače od cilja i "da" prilagodbi, jer poslovi svijet je u stanju stalne mijene. Učenje i sposobnost prilagođavanja novim okolnostima pomoći će vam da uvijek idete korak ispred konkurencije. Put do uspjeha nije uvijek ravan – to je putovanje puno zavoja, uspona i padova – ali ako ste ustrajni i vjerujete u sebe, uspjet ćete ostvariti svoje snove. I najvažnije - nastojte uživati u tom putovanju!

Kakav je osjećaj biti jedna od najuspješnijih žena, odnosno poduzetnica ne samo u RH, nego i cijeloj regiji?

Činjenica da sam prepoznata kao jedna od najuspješnijih žena i poduzetnica, u Hrvatskoj, te i u cijeloj regiji, inspirira me i ispunjava, ali nosi i određene izazove. Ponosna sam što sam uspjela izgraditi nešto od temelja, unatoč svim izazovima i preprekama koji su bili na mom putu. Kada vidim kako moj rad, predanost i strast prema poslu javnost prepoznaje i cijeni, to mi daje dodatnu motivaciju da nastavim dalje te da i nadmašim zadane poslovne ciljeve.

Međutim, uz priznanja dolazi i određena odgovornost, jer nisam samo predstavnica svog brenda, već želim biti inspiracija i motivacija drugim ženama koje se žele baviti poduzetništvom. Zbog toga osjećam posebni poticaj nastaviti razvijati svoju kompaniju, proširivati utjecaj i pomagati drugim ženama da ostvare svoje snove. Svatko od nas, bez obzira na to koliko je uspješan, ima svoje trenutke dvojbe i sumnje u sebe, ali vjerujem da uspjeh dolazi s velikom posvećenošću, kvalitetnim timskim radom i čvrstom vjerom u vlastitu viziju.

Foto: Instagram Jana Dužanec

Kako to da ste Jana Nails odlučili proširiti i na kozmetiku/make-up?

Proširenje brenda Jana Nails na kozmetiku i make-up bio je prirodan korak u našem poslovnom razvoju. Kada smo krenuli s proizvodima za nokte, shvatili smo koliko naši kupci cijene kvalitetu i inovativnost koje nudimo. Kroz vrijeme, primijetili smo da naši korisnici traže i druge proizvode koji bi im omogućili cjelovitu beauty rutinu. Želja za širenjem asortimana bila je odgovor na te potrebe i prilika da naš brend obogati ponudu.

Kozmetika i make-up su se savršeno uklopili u našu viziju jer pružaju mogućnost da se našim kupcima ponudi još više proizvoda kojima se mogu kreativno izraziti u i pritom se osjećati lijepo. Krenuli smo sa stvaranjem make-up linije koja je u skladu s našim principima kvalitete i pažnje prema detaljima, što nam omogućuje da nastavimo graditi povjerenje svojih kupaca. Ovaj korak ne znači samo širenje našeg asortimana, već i priliku da dodamo vrijednost i prepoznatljivost našem brend u domeni beauty industrije, te da istovremeno tržištu ponudimo inovativne i visokokvalitetne proizvode.

Kako provodite slobodno vrijeme?

Slobodno vrijeme nastojim iskoristiti na najbolji mogući način, jer sam svjesna koliko je bitno održati ravnotežu između poslovnih obaveza i privatnog života. Najdragocjenije trenutke provodim s obitelji, a posebno sa sinom Nicholasom, koji je moj najveći izvor sreće i motivacije. Zajedno uživamo istražujući nova mjesta na kratkim putovanjima, ili jednostavno opuštajući se u toplini našeg doma.

Iako moj radni tjedan obuhvaća brojne obaveze, uvijek nastojim pronaći trenutke za opuštanje i druženje. Iako nemam puno vremena za društvene aktivnosti, uživam i u druženju s prijateljicama. No, najviše volim kraća putovanja jer mi ona pružaju pravo osvježenje, određeni odmak i priliku za potpuni odmor od poslovnih obaveza.

