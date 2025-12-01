Jakovu rade o glavi, a ni ljubavno mu ne ide! Upoznajte mladog riječkog glumca koji ga je utjelovio: 'Introvert sam, puno mi znače podrška i savjeti'

Cvita i Nikola završavaju svoju večeru, a on dolazi kući s nizom pitanja. Teodora ima sve veći problem s odnosom Kate i Jakova, a požalila se i Ivici koji joj daje punu podršku. Dok ga Tea optužuje za laži, Jakov pati za Katom, a Mirjana i Ante imaju svađu zbog navodne masnice na njezinom vratu. Vukas polako gubi povjerenje u svoju suprugu, a napeti su odnosi i u ostatku obitelji.

Dok Kata vodi bitku za svoje polje, Jakov se našao na meti najopasnijih ljudi u Vrilu. Načelnik je dobio nalog, a mladi učitelj bi mogao imati velikih problema. Rastrgan između dvije žene, vođen jakim moralnim kompasom i vrijednostima koje želi usaditi učenicima u Vrilu - Jakov Vukas često se nalazi u pravim problemima. Utjelovio ga je mladi riječki glumac Luka Šegota, kojem je angažman u RTL-ovim 'Divljim pčelama' prva veća uloga u karijeri.

Foto: Divlje Pčele/rtl

Glumom se počeo baviti u rodnoj Rijeci

"Jakov se bori za svoje ideje i vrijednosti. Atmosfera na snimanju je ugodna, meni je ovo veći prvi projekt i kolege ne mogu biti bolji nego što jesu. Radimo s pravim profesionalcima i stvarno su genijalni, kolegijalni ljudi. Imam samo riječi hvale za sve", otkrio je Šegota o angažmanu na seriji.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izazovno mu je, dodaje, evocirati u seriji neka prošla vremena, u krajolicima Dalmatinske zagore. "Dugo nismo imali serije s ovom vremenskom epohom, od scenografije do kostima, rekvizita, do zadnjeg detalja, sve je predivno", dodao je. Šegota se glumom počeo baviti u rodnoj Rijeci.

Foto: Divlje Pčele/rtl

Puno mu znači podrška obitelji i prijatelja

Karakterno je, ističe, introvert, a puno mu znači podrška obitelji, prijatelja i gledatelja. Veliki podršku ima i od kolega, a posebice svojih televizijskih ljubavi - Ane Marije Veselčić i Arije Rizvić. "Prvenstveno sam na početku radio s Arijom, koja ne može biti divnija kolegica nego što je. Ima puno iskustva u poslu, objašnjavala mi je cijeli proces i dosta prijateljski, dobronamjeran stav ima prema meni, super je za savjete! Ana Marija također, mislim da nisam mogao dobiti bolje kolegice, divne su, talentirane, imam samo riječi hvale za njih", zaključio je Šegota!

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni niske temperature ne zaustavljaju hrabre: 'Nakon ovog mogu do preksutra biti budan'