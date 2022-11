Suprug bivše predsjednice, Jakov Kitarović, nikada nije volio biti u centru pozornosti, a osobito ne nakon što je Kolinda Grabar Kitarović odstupila s mjesta predsjednice Republike Hrvatske.

Kolinda Grabar Kitarović je ovog ljeta komentirala čuvenu poruku "Jakove, izdrži" te je objasnila da je njen suprug preferirao više boraviti kod kuće i da je to bio njegov izbor.

"Znate ono Jakove izdrži i tako dalje, nije njemu bilo tako loše. On je zapravo do određene mjere i uživao u svemu tome i on je uvijek zapravo na početku braka meni rekao, joj ja bih tako volio biti s djecom", ispričala je jednom prilikom.

Samozatajni Jakov nikad se nije volio previše isticati, a prilike u kojima ga možemo vidjeti su iznimno rijetke. Zato je mnoge iznenadilo njegovo pojavljivanje na dodijeli nagrada Talijansko hrvatske gospodarske komore Business awards 2022 u hotelu Westin.

Jakov se na dodjeli nagrada pojavio bez supruge, odjeven u elegantno crno odijelo ispod kojeg je nosio bijelu košulju i tamnoplavu kravatu, a pozirao je s Andreom Perkov, glavnom tajnicom Talijansko hrvatske gospodarske komore.

Podsjetimo, Jakov i Kolinda su u braku od 1996 te imaju kćer Katarinu i sina Luku.