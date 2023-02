Spremačica Jadranka Konjušić ugostila je protukandidate drugog dana 'Večere za 5 na selu'. Zagrebački tjedan otvorila je Valentina Dolinac, a nastavila ga je Jadranka, koja se u show prijavila zbog druženja i novih poznanstava. Ekipu je ugostila u svom domu u Gornjem Stupniku, a tamo je otkrila i da je ljubav prema kuhanju naslijedila od majke koja je čitav život radila kao kuharica. Sjeća se još i bakinih starinskih recepata, a svojim jelovnikom i sama je slijedila tradicionalne vrijednosti. U svom domu ugostila je taksisticu Valentinu Dolinac, magistra šumarstva Juraja Tomljanović, magistru novinarstva Mariju Horvat te influencera Ivana Bašića. Jadranka je večerom oduševila kandidate, a za svoja jela i atmosferu dobila je 38 bodova. Valentina joj je dala osam, a svi ostali 10 bodova!

Na popisu Jadrankinih namirnica za večeru našli su se piletina, mrkva, juneći but, riža, grašak, lješnjaci i keksi. Od njih je odlučila spraviti ukusnu večeru, a koju je započela pripravom Glavnog jela nazvanog 'Zagorsko-stupnička tvrđava'. Ekipa je komentirala junetinu kao dobru namirnicu, no ne pretjerano inovativnu, a Ivan je izrazio želju za sushijem. Ipak, dao je plus Jadranki zbog graška i mrkve kao namirnica koje su zdrave i ukusne. Nakon glavnog jela, Jadranka se prihvatila predjela 'I bolestan ozdravi'. "Mislim da će našim kandidatima to odgovarati", otkrila je domaćica. Gosti su pretpostavljali da je u pitanju zdrava juha, a upravo to je i Jadranka pripremila - tradicionalni ajngemahtec. Nakon njega, prihvatila se deserta 'Orašasto-kremasto'. Ekipa je pretpostavljala da će desert možda biti i u čaši, no Jadranka je zapravo radila tortu.

Jadranka se nakon kuhanja bacila na dekoraciju stola, a ekipa je dotad u kombiju nagađala kako će proći druženje kod temperamentne Zagorke. "Mislim da će biti dobra domaćica", komentirao je Juraj. Složila se s njim i Valentina, no Maria i Ivan izrazili su skepsu. "Bit će tradicionalno, sto posto", zaključio je Juraj. Ekipa je potom stigla, a Jadranka ih je dočekala aperitivom. Ponudila im je cherry i rakiju. Tragove treme zamijetio je Juraj, no ubrzo je ista nestala pa se ekipa veselo pokupila u kuću kako bi počeli s večerom.

Ajngemahtec je prvi stigao na stol, a Ivan je odmah otkrio da mu nije jasno što se nalazi u tanjuru. "Jako dobro izgleda, ali objasni mi što je to", pitao je Ivan. "To je povrće, grašak, mrkvica, celer, piletina i luk dinstani, povrće s piletinom", otkrila mu je Jadranka. "Izgled predjela fanstastičan, lijepo poslužene zdjelice s juhicom, juhica bistra, malo masnoće, puno povrća, piletina prhka, odlično", komentirala je Maria predjelo. Tijekom blagovanja, Jadranka im je ispričala da se bavi dekoracijama, a ekipa je pohvalila uređenje stola i interijera. Ivan je, pak, pohvalio Jadrankin outfit i frizuru. "Ajngemahtec je bio prefin, pojeo sam dva tanjura", pohvalio je Juraj predjelo. Ekipa je pohvalila predjelo, a potom je Jadranka servirala glavno jelo.

'Zagorsko-stupnička tvrđava' oduševila je izgledom goste, a posebno Ivana. "Izgled glavnog jela očaravajući, decentno, umjereno", ispričao je. "Baš je bila jedna tvrđavica, jako lijepo", dodao je Juraj. Dame su se također oduševile izgledom glavnog jela, a potom se ekipa bacila na goruću temu - horoskop te meditaciju. Temu je nametnuo Ivan, a ekipa se pritom dobro i najela. "Ne mogu vjerovati da je Marija sve pojela", zaključio je influencer.

Potom je stigao i desert - 'Orašasto-kremasto'. "Desert je bio jako dobrog okusa, niti preslatko niti da nije slatko, ali mi je bio malo težak", ispričala je Valentina. "Priznaj da si ovo mužu napravila za prvi spoj", komentirao je Ivan desert. Pritom je ponudio jednu desertnu temu - strast na početku i na kraju veze. "Uvijek treba začiniti s nečim", odgovorila mu je Jadranka. Ekipa je bila oduševljena jelima, a potom ih je Jadranka oduševila poklonima, slatko-kiselim paketom proizvoda.

Iznenađenje im je priredila za kraj, Z Bend zasvirao je kandidatima za kraj večeri. "Svaka čast Jadranki, potrudila se", zaključila je Valentina te krenula s plesom. "Domaćica je večeras bila super, imala je jako veliku tremu, vidim da se jedva izborila sa tom silnom tremom, ali je zato opravdala sve sa odličnom večerom i superpozitivnom energijom", ispričao je Ivan. Juraja muči što će on odraditi nakon tako dobre večere, a Jadranka je potpuno zadovoljna večerom. "Zadovoljna sam sa kuhanjem, pripremama, reakcijama gostiju, sve najbolje", zaključila je.

Jadranka je u konačnici za svoju večeru dobila 38 bodova - Juraj, Maria i Ivan dali su joj desetke, a osmicu je Jadranki dala Valentina.

