U srijedu je u Saxu! održano treće ovosezonsko izdanje talk-showa "Ženska priča", u kojemu je komičarka i voditeljica Marijana Perinić ugostila tri moćne dame: glumicu Eciju Ojdanić, pjevačicu Anđu Marić i bivšu premijerku Jadranku Kosor.

U punom klubu veliku pažnju, očekivano, privukla je bivša radijska novinarka, spisateljica i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor, kojoj su mnogi iz publike poželjeli postaviti pitanja.

'Naučila me da ne pokazujem previše osjećaje'

Kosor je sve oduševila svojim pričama iz političkog i privatnog života, a nekim pričama publiku je nasmijala do suza. Govorila je i o svom djetinjstvu, zlostavljanju u školi, političkom životu, vlastitoj snazi, a dotakla se i nekih naslovnica iz vremena kada je bila premijerka.

"Naučila me da ne pokazujem previše osjećaje, naučila me da rad mora biti u centru života, da se samo radom može postići sve, da se mora jako puno raditi.

Kao mala djevojčica morala sam prati veš s četiri godine, imala sam malu rifljaču, baka je dala napraviti male tepsije, rajnglice i ja sam morala uz nju kuhati, tako da sam zapravo naučila da svu snagu crpim iz sebe same i to je tako cijeli život", rekla je Kosor.

'Tukli su me do tog trenutka dok se ja nisam potukla'

Kosor je spomenula oca i zlostavljanja u osnovnoj školi, ali i trenutak kada je jednom dečku gotovo izbila oko.

"Ja sam rasla bez oca, cijeli svoj život sam tragala za ocem i zapravo sam rano naučila sama se boriti za sebe. Mene su djeca u osnovnoj školi tukla zato što su jako brzo shvatila da nemam oca i da sam najranjivija u toj skupini.

Tukli su me do tog trenutka dok se ja nisam potukla. Jednom dečku sam gotovo izbila oko šalicom jer sam ga tresnula i onda su me oni prestali tuči. Zapravo je tako cijeli život – dok ne bih nekog 'bubnula', u prenesenom značenju naravno, ne bi stalo", ispričala je bivša premijerka.

Kosor je u talk-showu otkrila i kako joj je zasmetala naslovnica u jednom dnevnom listu, a to nije bila jedina koja je kaže bila potpuna laž.

"Jedan dnevnik je na naslovnici objavio da su mi užasno natiču noge, a stvarno nikad mi nisu naticale noge. To je jako seksistički, zato što nikad o nijednom muškarcu koji ima toliko i toliko godina, nisu pisali da mu užasno natiču noge", komentirala je Kosor i dodala kako se nadalje tvrdilo da joj se zbog otečenih nogu moraju raditi posebne cipele da bi uopće mogla hodati te da je pisalo da zato "uvijek hoda u groznim, izgaženim cipelama."

"I onda sam ja zaista došla doma i pogledala u ogledalo svoje cipele i još jednom prekontrolirala noge. Dakle, nisu mi oticale noge", dodala je Kosor.

Prijetili su joj i životom

Pred kraj Ženske priče Kosor je progovorila o neugodnom uznemiravanju kojem je izložena, a prisjetila se muškarca koji je naoružan savladan od strane policije ispred njenog kućnog praga.

"Ja rijetko noću izlazim, pogotovo otkad sam potpuno sama, jer imam neke luđake. Nećete vjerovati, znaju zvoniti u dva u noći da me probude. Hoće me probuditi i uznemiriti", rekla je Kosor te se prisjetila događaja od prije par godina kada više nije bila u politici. Tada je na njena vrata banuo muškarac, a kako je postajao sve neugodniji, bivša premijerka ostala je zaključana u stanu i pozvala policiju.

"Urlao je da će me ubiti, da ima noževe. Našli su ga na mojim vratima. Ono noževi, pištolji, samo mu je bazuka falila. Odlučio mi je provaliti u stan", prisjetila se Kosor tog traumatičnog događaja.