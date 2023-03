UPICANILA SE ZA VAŽAN SUSRET / Jadranka Kosor trendi haljetkom i osmijehom zagolicala maštu i primila niz komplimenata: 'Sve ljepša, kao model'

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor uskoro ulazi u sedmo desetljeće, no to je ne sprječava da bude aktivna na svim poljima koja ju zanimaju. Kosor se često na Twitteru hvali kako provodi svoje slobodno vrijeme, druži se prijateljima, obitelji, obavlja razna gostovanja, čita knjige... Twitter bivše premijerke već godinama privlači veliku pažnju, jer se putem njega dobije intimnija slika osobe, pa tako i Kosorice. Osim što Jadranka nerijetko pokazuje kako pripremiti ukusna i fina jela, rado dijeli fotografije s raznih prilika pa smo tako dobili uvid u to gdje se kreće, ali i u njen stil odijevanja. "Susret za važan dogovor. Plus fotografija s micanjem ruke", napisala je Kosor na Twitteru uz fotografiju na kojoj pozira u traper haljini s remenom. "Jadranka sve ljepša i ljepša ste! Prekrasna fotografija, kao model ste!", "Prekrasna”, "Kada vidimo smajlić onda je ok. Samo nek ste Vi svima nama veseli. Samo pozitiva”, “Sjajna fotografija!, “Elegancija zajamčena”, “Prekrasna dama”, samo su neki od komplimenata na kojima se zahvalila bivša premijerka. U galeriji pogledajte kakvim je modnim kombinacijama Kosor oduševila javnost kroz godine...