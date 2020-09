JACQUES IMA PROBLEMA SA SINOM ŠKOLARCEM: ‘Šokirani smo, ovo je neka sasvim nova razina huliganstva…’

Pjevač je otkrio da je njegov sin pokušao izbjeći odlazak u školu

Jacques Houdek na Facebooku je objavio da njegov sedmogodišnji sin David ne želi ići u školu. Glazbenik je svojim fanovima otkrio na koji je način njegov školarac pokušao izbjeći odlazak u školu.

“Kaj se napravi kad ti klinac veli da on danas NE ŽELI IĆI U ŠKOLU? Napominjem da se radi o PRVAŠIĆU, koji je u ponedjeljak tek krenuo u školu. Upravo drami da ga “boli grlo”, a Brigita ga je malo prije uhvatila kak si u kupaoni fenom zagrijava čelo!?!?!?! Dakle… Šokirani smo, otkud, kak? Pa takve ideje da mu sa 7 godina padaju na pamet??? Znali smo mi da je on “mustra”… ali ipak… Ovo je neka sasvim nova razina huliganstva in the making. Bože, pomozi nam! A kakva su vaša iskustva sa “školskim radostima? Pišite nam tips and tricks”, napisao je.

U komentarima su mu se javili roditelji i podijelili iskustva sa svojom djecom.